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    • Ekonomi
    • 18.10.2022 09:58
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    • 18.10.2022 09:59
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    Bir Küçük Gün Işığı dizisindeki o değişiklik inanılmaz! 8. bölümünü bekleyenler şaşkına dönecek! 'Pazartesi hemen gelsin' Flaş karar...

    ATV'nin iddialı dizisi Bir Küçük Gün Işığı bir önceki gün yeni bölümüyle yayınlandı. Hemen ardından da 8. bölüm fragmanı geldi. Fragmanda Elif'in yerde baygın halde yattığı anlar izleyiciyi tedirgin etti. Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak edilirken dizideki değişiklik iddiası çok konuşuldu. Öte yandan hikayesinin gerçek olup olmadığı da son günlerde bir hayli merak ediliyor. İşte detaylar!

    Bir Küçük Gün Işığı dizisindeki o değişiklik inanılmaz!

    Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu Bir Küçük Gün Işığı dizisinin başrollerini ise Seray Kaya ve Berk Oktay paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda da Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin 7. bölümü 17 Ekim'de yayınlandı. Takipçileri önümüzdeki hafta yayınlanacak 8. bölümü beklerken ilk fragman geldi.

    8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

    Bir Küçük Gün Işığı dizinin 8. bölüm ilk fragmanında Elif'in hırsızın peşinden koşarken aniden yerde baygın halde yattığı görüldü. Başından yaralanan Elif'in son durumu yeni bölümde belli olacak.

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİNDE DEĞİŞİKLİK İDDİASI

    Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin yayın tarihinin değişeceği iddia edildi. Ancak resmi bir açıklama yapılmadı. İddiaların şimdilik doğruluk payı bulunmuyor.

        BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI UYARLAMA MI?

        Bu akşam ekranlara gelecek olan ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı senaristliğini Özgür Evren yapıyor. Dizinin uyarlama olup olmadığıyla ilgili bir bilgi yok.

        BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NE?

        "Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?"

        Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır.

        Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…

        BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCULARI

        Berk Oktay

        Seray Kaya

        Tuğçe Açıkgöz

        Esra Dermancıoğlu

        Şeyma Korkmaz Mete

        Azra Aksu

        Güneş Hayat

        Yılmaz Bayraktar

        Beren Kotan

        Gizem Ünsal

        Yiğit Yapıcı
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        Haberler Ekonomi Bir Küçük Gün Işığı dizisindeki o değişiklik inanılmaz! 8. bölümünü bekleyenler şaşkına dönecek! 'Pazartesi hemen gelsin' Flaş karar...
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