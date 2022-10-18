Bir Küçük Gün Işığı dizisindeki o değişiklik inanılmaz! 8. bölümünü bekleyenler şaşkına dönecek! 'Pazartesi hemen gelsin' Flaş karar...

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu Bir Küçük Gün Işığı dizisinin başrollerini ise Seray Kaya ve Berk Oktay paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda da Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin 7. bölümü 17 Ekim'de yayınlandı. Takipçileri önümüzdeki hafta yayınlanacak 8. bölümü beklerken ilk fragman geldi.
8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Bir Küçük Gün Işığı dizinin 8. bölüm ilk fragmanında Elif'in hırsızın peşinden koşarken aniden yerde baygın halde yattığı görüldü. Başından yaralanan Elif'in son durumu yeni bölümde belli olacak.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİNDE DEĞİŞİKLİK İDDİASI
Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin yayın tarihinin değişeceği iddia edildi. Ancak resmi bir açıklama yapılmadı. İddiaların şimdilik doğruluk payı bulunmuyor.