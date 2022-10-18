Promosyon ödemeleri hakkında araştırmalar sıklıkla yapılıyor. Promosyon ödemeleri genellikle taahhütname imzalandıktan sonra takip eden ilk aylarda hesaba yatırılmaktadır. Peki, Promosyonlar ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank Emekli promosyon ödemeleri ne kadar 2022? İşte detaylar!
PROMOSYON PARALARI NE ZAMAN YATACAK?
Promosyon ödemeleri genellikle taahhütname imzalandıktan sonra takip eden ilk aylarda hesaba yatırılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu bankalarıyla protokollerin 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yapılacağını kaydetmişti. Bu kapsamda promosyon paralarının da Kasım ayından sonra yatması bekleniyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
SGK ile kamu bankaları arasında mart ayında yapılan protokoller 1 Kasım tarihi itibariyle güncellenecek. Yeni protokole göre gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;
3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,
3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,
3.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,
10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL
Promosyon ödemesi alabilecek.