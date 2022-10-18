Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.10.2022 15:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.10.2022 15:57
    ABONE OL

    Promosyonlar ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank Emekli promosyon ödemeleri ne kadar 2022?

    Promosyonlarla ilgili gelişmeler emekliler tarafından sıklıkla takip ediliyor. Özel bankalar tarafından yapılan kampanyaların ardından kamu bankaları da harekete geçti ve tutarlarda değişikliğe gidildi. Peki, Promosyonlar ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank Emekli promosyon ödemeleri ne kadar 2022? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Promosyonlar ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu?

    Promosyon ödemeleri hakkında araştırmalar sıklıkla yapılıyor. Promosyon ödemeleri genellikle taahhütname imzalandıktan sonra takip eden ilk aylarda hesaba yatırılmaktadır. Peki, Promosyonlar ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank Emekli promosyon ödemeleri ne kadar 2022? İşte detaylar!

    PROMOSYON PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

    Promosyon ödemeleri genellikle taahhütname imzalandıktan sonra takip eden ilk aylarda hesaba yatırılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu bankalarıyla protokollerin 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yapılacağını kaydetmişti. Bu kapsamda promosyon paralarının da Kasım ayından sonra yatması bekleniyor.

    ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

    SGK ile kamu bankaları arasında mart ayında yapılan protokoller 1 Kasım tarihi itibariyle güncellenecek. Yeni protokole göre gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

    3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

    3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

    3.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,

    10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL

    Promosyon ödemesi alabilecek.

        KAMU BANKALARININ EMEKLİ PROMOSYONU BELLİ OLDU!

        Özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı.

        SGK'dan yapılan açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı. Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.

        Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

        3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

        3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

        7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

        10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.

        Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.

        Açıklamada ''Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler'' denildi.

        EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerin promosyon parası alabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterli oluyor. Başvurular Şubeler,

        İnternet Şubesi,

        Ziraat Mobil,

        ATM'ler,

        SMS ile

        Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Trendyol
        Haberler Ekonomi Promosyonlar ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank Emekli promosyon ödemeleri ne kadar 2022?
            SON DAKİKA