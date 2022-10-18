Promosyonlar ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank Emekli promosyon ödemeleri ne kadar 2022?

KAMU BANKALARININ EMEKLİ PROMOSYONU BELLİ OLDU!

Özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı.

SGK'dan yapılan açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı. Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.

Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.

Açıklamada ''Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler'' denildi.