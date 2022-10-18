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    • Ekonomi
    • 18.10.2022 08:52
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    • 18.10.2022 08:52
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    18 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022! Ekim ayı evde bakım maaşları yattı mı? İl il liste!

    Evde bakım parası hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Evde bakım maaşları düzenli olarak her ay farklı tarihlerde farklı iller için yatırılıyor. Her ay bu maaşı alan vatandaşlar da ücretlerin hesaplarına yatıp yatmadığını sorguluyor. E-Devlet veya Ziraat Bankası üzerinden de evde bakım maaşlarını sorgulamak mümkün. Peki 18 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Yanıtı haberimizde...

    takvim.com.tr
    18 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022!

    Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ekim günü sorgulanıyor. Evde bakım maaşı yatan iller arama motorlarında sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı alan aileler evde bakım maaşı yatan illeri araştırıyor. Birçok ilde maaşlar yatırıldı. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik verilen evde bakım maaşlarından her ay binlerce kişi faydalanıyor. İşte 26 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi...

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

    Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor.

    Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

        EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLDU?

        2022 yılı Temmuz asgari ücret zammı ile birlikte 2 bin 706 TL olarak ödenen evde bakım parası 3 bin 340 TL'ye yükseldi.
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        Haberler Ekonomi 18 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022! Ekim ayı evde bakım maaşları yattı mı? İl il liste!
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