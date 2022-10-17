Emniyet şeridinin haksız kullanımı iddiasıyla düzenlenen ceza tutanağı iptal oldu

Bir fahri trafik müfettişince emniyet şeridinin haksız kullanımı iddiasıyla düzenlenen ceza tutanağı, ihlale dair herhangi bir delil sunulmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Sulh Ceza Hakimliği, emniyet şeridinin ihlal edildiğine dair fotoğraf ve video delili sunulması gerektiğine dikkat çekti. Hakimlik kararında, "Aracın ne şekilde trafik işaretlerine uymadığının belirli olmadığı, idarece eylemi destekler mahiyette herhangi bir fotoğraflama, video gibi delil sunulmadığından ceza hukukunun temel prensiplerinden olan 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği itirazın kabulüne karar verilmiştir" denildi.



KRİPTO PARA ZİRVESİ ANKARA'DA TOPLANIYOR

Kripto parayla ilgili son gelişmeler Ankara'da masaya yatırılacak. Kamu ile sektör paydaşları, 3 Kasım'da 1. d'konomi Dijital Para Zirvesi'nde bir araya gelecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile SPK'dan üst düzey isimlerin katılacağı zirvede, dijital TL ile kripto para yasasıyla ilgili son durum görüşülecek. Barış ŞİMŞEK



17 İLE TANITIM TIRI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı 17 ilde vatandaşlarla buluşacak. İlk olarak başkentte 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na kurulan tanıtım tırındaki TOKİ uzmanları, proje hakkında vatandaşları bilgilendirdi.ı, idarece eylemi destekler mahiyette herhangi bir fotoğraflama, video gibi delil sunulmadığından ceza hukukunun temel prensiplerinden olan 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği itirazın kabulüne karar verilmiştir" denildi.

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