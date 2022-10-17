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    • Ekonomi
    • 17.10.2022 11:30
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    • 17.10.2022 12:20
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    Memura Ocak'ta çifte zam: En az 10.831 TL maaş!

    Son dakika ekonomi haberleri! Memurlara Ocak’ta çifte zam göründü. Yüzde 67.78’lik 2022 yıl sonu enflasyonu tahminine göre memurlara yüzde 18.96 zam beklenirken, ek iyileştirmeyle oran artırılabilecek. Maaşların yanı sıra aile yardımı da artacak. İşte mesleklere göre Ocak maaşları…

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Memura en az 10.831 TL

    Milyonlarca memur yeni yıla yeni maaşla başlayacak. Ocak'ta hem maaşlar artırılacak hem de ek gösterge düzenlemesi yürürlüğe girecek. Zam oranını enflasyon verileri ortaya koyacak. Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ayrıca ek iyileştirme de söz konusu olabilecek.

    ZAM VE ENFLASYON ZAMMI
    Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yüzde 67.78'lik yıl sonu enflasyon tahmini, zam oranı için ipucunu verdi. Tahmine göre, 2022'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 17.86 çıkacak. Toplu sözleşmede 2022'nin ikinci 6 aylık dönemi için belirlenen yüzde 7'lik oran aşıldığı için enflasyon farkı verilecek. Memurların yüzde 8'lik Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 18.96'ya ulaşacak.

    MESLEKLERE GÖRE YENİ MAAŞ
    Eğer Ocak zammı yüzde 18.96 çıkarsa aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 10 bin 831 liraya yükselecek. Öğretmen (1/4) maaşı 12 bin 276 liradan 14 bin 603 liraya, polis maaşı (8/1) 13 bin 747 liradan 16 bin 353 liraya, hemşire (5/1) maaşı 11 bin 828 liradan 14 bin 70 liraya, mühendis (1/4) maaşı 16 bin 205 liradan 19 bin 277 liraya çıkacak.


        AYLIK 1.299 TL AİLE YARDIMI
        Ocak'ta memur maaş katsayısının artmasıyla aile yardımı da artacak. Artış yüzde 18.96 çıkarsa çalışmayan eş için yapılan aylık ödeme 758,28 liradan 902,05 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 198,43 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 99,21 liraya yükselecek. Bin 91 lira 88 kuruş olan 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı, bin 298 lira 91 kuruşa ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.

        EK İYİLEŞTİRME OLUR MU?
        Memurlara Ocak ayında bir ek iyileştirme yapılması da gündemde. Geçtiğimiz Ocak ayında toplu sözleşme zammına 2.5 puanlık bir ilave yapılmıştı. Benzer bir şekilde uygulamaya gidilerek yüzde 8'lik toplu sözleşme artışına 2.5 puanlık ilave yapılır ve 6 aylık enflasyon yüzde 17.86 çıkarsa memurların zammı yüzde 21.72'yi bulacak.

        11 BİN LİRAYI DA AŞABİLİR
        Bu durumda en düşük memur maaşı 11 bin 82 liraya ulaşacak. Öğretmen (1/4) maaşı 14 bin 942 liraya, polis maaşı (8/1) 16 bin 732 liraya, hemşire (5/1) maaşı 14 bin 397 liraya, mühendis (1/4) maaşı 19 bin 727 liraya yükselecek. Böyle bir düzenleme aile yardımına da yansıyacak. Eş yardımı 922,98 lirayı, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 203,03 lirayı, 6 yaş üstü çocuk yardımı 101,51 lirayı bulacak. Eşi çalışmayan 2 çocuklu memurun aylık aile yardımı buna göre bin 329 liraya ulaşacak.



            MEMUR MAAŞLARI
            MEVCUT (TL)
            % 18.96
            % 21.72

            Genel müdür 1/4
            29.809,00
            35.460,79
            36.283,51

            Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4
            15.848,00
            18.852,78
            19.290,19


            Memur (Üniv. mez.) 9/1
            9.707,00
            11.547,45
            11.815,36
            Öğretmen 1/4
            12.276,00
            14.603,53
            14.942,35
            Kaymakam 1. sınıf 1/4
            27.574,00
            32.802,03
            33.563,07


            Başkomiser 3/1
            15.810,00
            18.807,58
            19.243,93
            Polis memuru 8/1
            13.747,00
            16.353,43
            16.732,85


                Uzman doktor 1/4
                18.853,00
                22.427,53
                22.947,87
                Hemşire (Üniv. mez.) 5/1
                11.828,00
                14.070,59
                14.397,04


                Mühendis 1/4
                16.205,00
                19.277,47
                19.724,73
                Teknisyen (Lise mez.) 11/1
                10.100,00
                12.014,96
                12.293,72


                Profesör 1/4
                25.984,00
                30.910,57
                31.627,72
                Araştırma görevlisi 7/1
                15.311,00
                18.213,97
                18.636,55
                Vaiz 1/4
                12.752,00
                15.169,78
                15.521,73



                    MEMUR AİLE YARDIMI
                    MEVCUT (TL)
                    % 18.96
                    % 21.72
                    - Eş
                    758,28
                    902,05
                    922,98
                    - Çocuk (0-6 yaş)
                    166,8
                    198,43
                    203,03
                    - Çocuk (6 yaş üstü)
                    83,4
                    99,21
                    101,51

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                    Haberler Ekonomi Memura Ocak'ta çifte zam: En az 10.831 TL maaş!
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