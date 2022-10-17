Memura Ocak'ta çifte zam: En az 10.831 TL maaş!

Milyonlarca memur yeni yıla yeni maaşla başlayacak. Ocak'ta hem maaşlar artırılacak hem de ek gösterge düzenlemesi yürürlüğe girecek. Zam oranını enflasyon verileri ortaya koyacak. Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ayrıca ek iyileştirme de söz konusu olabilecek.
ZAM VE ENFLASYON ZAMMI
Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yüzde 67.78'lik yıl sonu enflasyon tahmini, zam oranı için ipucunu verdi. Tahmine göre, 2022'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 17.86 çıkacak. Toplu sözleşmede 2022'nin ikinci 6 aylık dönemi için belirlenen yüzde 7'lik oran aşıldığı için enflasyon farkı verilecek. Memurların yüzde 8'lik Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 18.96'ya ulaşacak.
MESLEKLERE GÖRE YENİ MAAŞ
Eğer Ocak zammı yüzde 18.96 çıkarsa aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 10 bin 831 liraya yükselecek. Öğretmen (1/4) maaşı 12 bin 276 liradan 14 bin 603 liraya, polis maaşı (8/1) 13 bin 747 liradan 16 bin 353 liraya, hemşire (5/1) maaşı 11 bin 828 liradan 14 bin 70 liraya, mühendis (1/4) maaşı 16 bin 205 liradan 19 bin 277 liraya çıkacak.