Memura Ocak'ta çifte zam: En az 10.831 TL maaş!

11 BİN LİRAYI DA AŞABİLİR

Bu durumda en düşük memur maaşı 11 bin 82 liraya ulaşacak. Öğretmen (1/4) maaşı 14 bin 942 liraya, polis maaşı (8/1) 16 bin 732 liraya, hemşire (5/1) maaşı 14 bin 397 liraya, mühendis (1/4) maaşı 19 bin 727 liraya yükselecek. Böyle bir düzenleme aile yardımına da yansıyacak. Eş yardımı 922,98 lirayı, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 203,03 lirayı, 6 yaş üstü çocuk yardımı 101,51 lirayı bulacak. Eşi çalışmayan 2 çocuklu memurun aylık aile yardımı buna göre bin 329 liraya ulaşacak.