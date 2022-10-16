İhtiyaç sahiplerine 1250 TL yardım parası... Ekim 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman ödenecek? Başvuru devam ediyor mu?

Sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahiplerine 850 TL ile 1250 TL arası yardım parası verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yeni ödeme miktarını, ''450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz'' sözleriyle duyurdu. Peki Ekim 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman ödenecek? Başvuru devam ediyor mu, şartları neler?
EKİM AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı ödemeler Kasım ayı itibariyle ödenecek. Ekim ayı ödemeleriyle ilgili de Bakan Yanık, ''Ekim ayı destek ödemeleri bu hafta yapılacak" ifadelerini kullandı. Destek ödemeleri 12 ay süreyle yapılacak.
12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Bakan Yanık'tan aile destek programı ödeme miktarı hakkında açıklama;
"Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz.
Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır."