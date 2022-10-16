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    • Ekonomi
    • 17.10.2022 08:46
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    • 17.10.2022 08:46
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    İhtiyaç sahiplerine 1250 TL yardım parası... Ekim 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman ödenecek? Başvuru devam ediyor mu?

    Aile destek programı ödemeleriyle ilgili araştırmalar hızlandı. Milyonlarca vatandaşa devlet tarafından karşılıksız, geri ödemesi 850 TL ile 1250 TL arasında ödeme yapılacak. e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek başvurular devam ederken hali hazırda başvurusu kabul edilmiş olanlar Ekim-Eylül ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki Ekim ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman ödenecek? Başvuru devam ediyor mu?

    EKİM AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

    Sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahiplerine 850 TL ile 1250 TL arası yardım parası verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yeni ödeme miktarını, ''450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz'' sözleriyle duyurdu. Peki Ekim 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman ödenecek? Başvuru devam ediyor mu, şartları neler?

    EKİM AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Zamlı ödemeler Kasım ayı itibariyle ödenecek. Ekim ayı ödemeleriyle ilgili de Bakan Yanık, ''Ekim ayı destek ödemeleri bu hafta yapılacak" ifadelerini kullandı. Destek ödemeleri 12 ay süreyle yapılacak.

    12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

    AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Bakan Yanık'tan aile destek programı ödeme miktarı hakkında açıklama;

    "Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz.

    Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır."

        AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
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        Haberler Ekonomi İhtiyaç sahiplerine 1250 TL yardım parası... Ekim 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman ödenecek? Başvuru devam ediyor mu?
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