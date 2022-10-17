Borçluya 8 ay süre! Kara listeye girenlere 1 Temmuz'a kadar süre! İşte temiz sayfa açmanın yolu

Kredi, kredi kartı, çek, senet gibi borçları nedeniyle kara listeye girenlere sicil affı getiren düzenlemenin Meclis maratonu sürüyor.
Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek torba yasa tasarısında yer alan düzenlemeyle, Temmuz 2023'e kadar geciken borçlarını ödeyen ya da yapılandıranlar kara listeden çıkacak.
KASIM'A KADAR TAMAM
Kasım ayına kadar yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeye göre, anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022 tarihinden önce olan ödemelerini aksatan kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları finansal işlemlerde dikkate alınmayacak.