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    Borçluya 8 ay süre! Kara listeye girenlere 1 Temmuz'a kadar süre! İşte temiz sayfa açmanın yolu

    Meclis maratonu süren yeni düzenleme ile kara listeye girenlere 1 Temmuz tarihine kadar süre verilecek. Bu süre içinde geciken borcunu ödeyen ya da yeniden yapılandıranlara temiz sayfa açılacak…

    Çığıl Ön Yener
    Borçluya 8 ay süre

    Kredi, kredi kartı, çek, senet gibi borçları nedeniyle kara listeye girenlere sicil affı getiren düzenlemenin Meclis maratonu sürüyor.



    Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek torba yasa tasarısında yer alan düzenlemeyle, Temmuz 2023'e kadar geciken borçlarını ödeyen ya da yapılandıranlar kara listeden çıkacak.



    KASIM'A KADAR TAMAM
    Kasım ayına kadar yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeye göre, anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022 tarihinden önce olan ödemelerini aksatan kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları finansal işlemlerde dikkate alınmayacak.



        Düzenlemeden yararlanmak için borcun geciken kısmının 1 Temmuz 2023'e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması gerekecek.



        İŞTE O DÜZENLEME
        Kara listeye giren vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme, yasa tasarısında şöyle yer alıyor: "Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2022 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanun'un ek 1'inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz."



        BORÇLARA TASFİYE
        Düzenleme ile 10 milyon kişinin kara listeden çıkacağı belirtiliyor. Torba yasa tasarısıyla yapılacak düzenlemeler ayrıca KYK kredi borçlarının faizlerini silerken; 2 bin liraya varan abonelik ve varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya varan kredi borçlarına tasfiye yolunu açıyor.

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        Haberler Ekonomi Borçluya 8 ay süre! Kara listeye girenlere 1 Temmuz'a kadar süre! İşte temiz sayfa açmanın yolu
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