Türk gençleri başardı! Dünyanın ilk ve tek e-beste platformu | Ekonomi haberleri

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Las Vegas Convention Center'da düzenlenen, dünyanın en büyük şirketlerinin katılım gösterdiği Mobile World Congress'te Türkiye'den müzik endüstrisine ivme getirecek bir Türk girişimi olan MUSIWARS da katılım sağladı. İlk lansmanını Amerika'da yapan MUSIWARS, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. MUSIWARS'un Kurucusu ve CEO'su Oğuzhan Toracı ile Kurucu Ortağı ve Baş Hukuk Müşaviri Av. A. Atakan Karataş, Las Vegas'ta Türk Bayrağı açtı. İstanbul Ticaret Odası'nın "Türkiye Milli İştiraki" kapsamında gerçekleşen organizasyonda; geçen yıl Milli Otomobil TOGG, Türkiye'yi uluslararası bu arenada temsil ederken, 2022 yılında bu onur Türk girişimi olan MUSIWARS tarafından gururla taşındı. Las Vegas'taki konuşmasında Oğuzhan Toracı, "Böyle bir etkinlikte diğer katılımcılarla birlikte Türkiye'yi temsil etmek hiç şüphesiz bizim için oldukça değerli. MUSIWARS'un sadece ülkemiz için değil, Türkiye'den çıkan bir girişim olarak tüm dünyadaki müzikal aktivitelerin dijitalleşmesi konusunda bir öncü olduğuna inanıyoruz" dedi. Av. A. Atakan Karataş ise, "Sanatın, hukuk ve bilişimle buluştuğu MUSIWARS platformunda; en büyük teknoloji şirketlerinin katıldığı MWC gibi dünyaca ünlü bir etkinlikte MUSIWARS'un da yer aldığını görmek bizleri çok memnun etti. Las Vegas'da gördüğümüz yoğun ilgi MUSIWARS'un yakın zamanda Türkiye'de ve Dünya'da ses getireceğine olan inancımızı güçlendirdi." şeklinde ifade etti.