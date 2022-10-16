Türk gençleri başardı! Dünyanın ilk ve tek e-beste platformu | Ekonomi haberleri

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Las Vegas Convention Center'da düzenlenen, dünyanın en büyük şirketlerinin katılım gösterdiği Mobile World Congress'te Türkiye'den müzik endüstrisine ivme getirecek bir Türk girişimi olan MUSIWARS da katılım sağladı. İlk lansmanını Amerika'da yapan MUSIWARS, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. MUSIWARS'un Kurucusu ve CEO'su Oğuzhan Toracı ile Kurucu Ortağı ve Baş Hukuk Müşaviri Av. A. Atakan Karataş, Las Vegas'ta Türk Bayrağı açtı. İstanbul Ticaret Odası'nın "Türkiye Milli İştiraki" kapsamında gerçekleşen organizasyonda; geçen yıl Milli Otomobil TOGG, Türkiye'yi uluslararası bu arenada temsil ederken, 2022 yılında bu onur Türk girişimi olan MUSIWARS tarafından gururla taşındı. Las Vegas'taki konuşmasında Oğuzhan Toracı, "Böyle bir etkinlikte diğer katılımcılarla birlikte Türkiye'yi temsil etmek hiç şüphesiz bizim için oldukça değerli. MUSIWARS'un sadece ülkemiz için değil, Türkiye'den çıkan bir girişim olarak tüm dünyadaki müzikal aktivitelerin dijitalleşmesi konusunda bir öncü olduğuna inanıyoruz" dedi. Av. A. Atakan Karataş ise, "Sanatın, hukuk ve bilişimle buluştuğu MUSIWARS platformunda; en büyük teknoloji şirketlerinin katıldığı MWC gibi dünyaca ünlü bir etkinlikte MUSIWARS'un da yer aldığını görmek bizleri çok memnun etti. Las Vegas'da gördüğümüz yoğun ilgi MUSIWARS'un yakın zamanda Türkiye'de ve Dünya'da ses getireceğine olan inancımızı güçlendirdi." şeklinde ifade etti.
GIDA FUARINDA TÜRKİYE FARKI
Dünyanın en büyük gıda ve içecek inovasyon fuarlarından SIAL, Fransa'nın başkenti Paris'te pandemi sonrası 119 ülkeden gıda profesyonellerine kapılarını açtı. Fuara bu yıl 345 firma ile katılan Türkiye, SIAL'de bir organizatör tarafından milli katılım düzenleyen ülkeler arasında ilk kez birinci ülke oldu. Türkiye, genel sıralama olarak adlandırılan milli ve bireysel katılımcı sayısı ile metrekare toplamında ise İtalya ve İspanya'nın ardından 3'üncü büyük yabancı katılımcı ülke olarak açıklandı. SIAL'de bu yıl ilk defa süt ürünleri bölümünde de Türkiye milli katılım düzenlenmesi önemli bir gelişme olarak dikkati çekti. Fuara çevrimiçi katılan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "SIAL gibi bir dünya sofrasında milli katılımda en büyük yabancı katılımcı olmamız, salgın sonrasında Türk girişimcisinin küresel rekabette en önde yer alma kararlılığının bir delili. Biz hammaddelerimizi kendimiz işleyip onlara değer katabiliyoruz. Altına kanmıyor, toprağa inanıyoruz. Anadolu bize vatan oldu, Anadolu bizi mümbit topraklarıyla doyuran ana oldu." dedi. (Merve BİLKAY)
ESNAFA TİCARET REHBERİ
Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehber, "Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Elektronik Ticaret Kılavuzu" adını taşıyor. Kılavuzda, e-pazaryerlerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara önerilerde bulunulurken bu kesimin tüketici taleplerini karşılayıp, başarılı olmaları için dikkat etmeleri gereken hususlar anlatıldı.
7 MİLYARLIK YATIRIM
Toyota Otomotiv Sanayi, yeni nesil otomobilleri için yaklaşık 7 milyar TL'lik yatırımı devreye aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sakarya'daki fabrikasında hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi için şirkete proje bazlı devlet yardımı verildi. Toplam 4 yıl sürecek yatırım kapsamında, yılda 44 bin adet batarya ve 162 bin adet hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil kapasitesi elde edilecek
PALAMUT BEREKETI
Marmara Denizi'nde balık az olduğu için Karadeniz'e açılan Tekirdağlı balıkçılar, palamut bereketi yaşıyor. Balıkçıların ağına, Karadeniz açıklarında bol miktarda palamut takılıyor. Balıkçı teknelerinde yoğun mesai harcayan tayfalar, denizden kasalar dolusu balıkla dönmenin mutluluğunu yaşadı. Balığın bol olması fiyatları da aşağı çektiği için vatandaş da tezgahlara büyük ilgi gösteriyor.