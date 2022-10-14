Borsa İstanbul'dan haftalık kapanış rekoru!

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 73,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 59,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,84, holding endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,51 ile gıda, içecek, tek gerileyen ise yüzde 0,16 ile finansal kiralama, faktoring oldu.