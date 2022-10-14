Borsa İstanbul'dan haftalık kapanış rekoru!

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 73,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 59,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,84, holding endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,51 ile gıda, içecek, tek gerileyen ise yüzde 0,16 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Analistler, yatırımcıların odağının enflasyon ve resesyon endişelerinden bilanço sezonuna çevrildiğini, yüksek karlılık beklentilerinin yanı sıra tahvil piyasasındaki görece rahatlamanın da etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.
Bilanço sezonu nedeniyle piyasalarda hisse ve sektör bazlı hareketlerin görülebileceğini belirten analistler, haftaya İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun piyasaların odağında bulunacağını ifade etti.