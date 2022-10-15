TOKİ Başkanı Ömer Bulut kura tarihlerini duyurdu

Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, yüzyılın projesi kapsamında inşa edilecek sosyal konutlar için yapılan başvuruların 31 Ekim tarihi itibariyle tamamlanacağını belirterek, "31 Ekim'de başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, sonrasındaki ilk hafta kura çekimiyle hak sahipleri belirlenmeye başlayacak. İlk etapta kuralar 250 bin konut için çekilecek" diye konuştu. A Para'daki Ekonomi Masası programının konuğu olan Bulut, konut için yapılan 7 milyonu aşkın başvurudan 4 milyon 713 bin 686 kişinin koşulları sağladığını söyledi. Bulut, arsa için 143 bin 187 başvuru geldiğini belirterek, "Arsa ve işyeri için de süreç devam ediyor. Vatandaşlar öncelikle konuta yöneldi. Daha önce netlik yoktu. Konuta başvuran arsaya da başvuracak ancak kura sonunda eğer ikisi de çıkarsa birini tercih edecek" dedi. Başkan Bulut, kura çekiminin ardından hak sahiplerinin belirlenmesiyle birlikte, hak kazanamayanlara başvuru bedellerinin iade edileceğini de sözlerine ekledi.
MÜSİAD EXPO'DA TİCARİ DİPLOMASİ
Bu yıl 19'uncu kez kapılarını açacak MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı için geri sayım başladı. MÜSİAD EXPO, 2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 25 bin metrekarelik fuar alanında 100 binin üzerinde ziyaretçi ve katılımcının ağırlanacağı organizasyon kapsamında ayrıca D8 Büyükelçiler Zirvesi düzenlenecek. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 124 ülkeden sanayici, yatırımcı ve girişimci iş insanının İstanbul'da bir araya geleceğini vurgulayarak, fuar kapsamında 5 milyar dolarlık bir iş bağlantısı hedeflediklerini belirtti.
50 BİN FİDAN DİKİYOR
Kalyon Holding, sürdürülebilirlik planı kapsamında, inşaatını üstlendiği Assos ve Troya tünellerinin açılışıyla eş zamanlı olarak Ayvacık- Küçükkuyu alanına 50 bin fidan dikimi gerçekleştirerek, bölge habitatına destek sağlıyor. Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, bölgenin iklimine ve ruhuna uygun zeytin ve kızılçam fidanlarını dikerken, bölgedeki karbon salınımının da yıllık bazda 4 bin 422 ton azalacağını söyledi.