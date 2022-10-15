TOKİ Başkanı Ömer Bulut kura tarihlerini duyurdu





TAVUK ETİ ÜRETİMİ ARTTI

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.1 artarak 215 bin 865 tona, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 5.1 yükselişle 1 milyar 685 milyon adede çıktı. Ağustos'ta 121 milyon 95 bin tavuk kesildi. Bu dönemde hindi eti üretimi yıllık bazda yüzde 15.7 artarak 5 bin 529 tona yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 12.8, hindi eti üretimi yüzde 10.8, tavuk eti üretimi yüzde 11 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 1.2 artış kaydetti.



TEKNO ATIKLAR EĞİTİME DÖNÜŞÜYOR

Turkcell, Eğitime Dönüştür projesi kapsamında, Dünya Elektronik Atık Günü'ne özel bir hafta boyunca, kullanılamayacak, tamir edilemeyecek bilişim teknoloji atıklarını Turkcell mağazalarına getiren herkese mağaza ve Pasaj ürünlerinde geçerli hediye çeki verecek. Dönüşümden elde edilen gelir eğitime aktarılacak.



VAKIFBANK'TAN VİBİ DESTEĞİ

Vakıfbank, mobildeki sesli asistanı ViBi'ye yepyeni fonksiyonlar ekledi. Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, "Müşterilerimizin haftalık ödemelerini bilmelerini, fatura ödemelerine ait analizleri görebilmelerini, düzenli para transferlerini hatırlatarak işlemlerini zaman kaybetmeden, kolaylıkla yapabilmelerini sağlıyoruz" dedi.



9 AYDA 1 MİLYON KİŞİ 'EV'LENDİ

Eylül'de konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.9 azaldı ve 113 bin 402 oldu. Ancak yılın ilk 9 ayında yüzde 11.4 artışla 1 milyon 57 bin 193 konut sahibini buldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 23.8 azalarak 5 bin 49 oldu.



ORDU'YA 11'İNCİ TESCİL GELDİ

Ordu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden galdirik kavurması, coğrafi işaret olarak tescil edildi. Bu tescille birlikte kentin coğrafi işaretli ürün sayısı 11'e çıktı. Daha önce Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı (dürme) turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu sakarca mıhlaması ve Ordu melocan kavurması tescillenmişti. Ordu galdirik kavurması, kaldirik, ıspıt, hodan veya balık otu kavurması olarak da biliniyor. Galdirik bitkisi, kendiliğinden yetişiyor ve Mayıs-Eylül ayları arasında toplanıyor.

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