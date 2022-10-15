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    TOKİ Başkanı Ömer Bulut kura tarihlerini duyurdu

    TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Türkiye tarihinin en büyük konut projesine 7.5 milyon başvuru aldıklarını, kuranın Kasım’da çekileceğini söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 15 Ekim tarhli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Konutta kuralar Kasım başında

    Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, yüzyılın projesi kapsamında inşa edilecek sosyal konutlar için yapılan başvuruların 31 Ekim tarihi itibariyle tamamlanacağını belirterek, "31 Ekim'de başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, sonrasındaki ilk hafta kura çekimiyle hak sahipleri belirlenmeye başlayacak. İlk etapta kuralar 250 bin konut için çekilecek" diye konuştu. A Para'daki Ekonomi Masası programının konuğu olan Bulut, konut için yapılan 7 milyonu aşkın başvurudan 4 milyon 713 bin 686 kişinin koşulları sağladığını söyledi. Bulut, arsa için 143 bin 187 başvuru geldiğini belirterek, "Arsa ve işyeri için de süreç devam ediyor. Vatandaşlar öncelikle konuta yöneldi. Daha önce netlik yoktu. Konuta başvuran arsaya da başvuracak ancak kura sonunda eğer ikisi de çıkarsa birini tercih edecek" dedi. Başkan Bulut, kura çekiminin ardından hak sahiplerinin belirlenmesiyle birlikte, hak kazanamayanlara başvuru bedellerinin iade edileceğini de sözlerine ekledi.



    MÜSİAD EXPO'DA TİCARİ DİPLOMASİ
    Bu yıl 19'uncu kez kapılarını açacak MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı için geri sayım başladı. MÜSİAD EXPO, 2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 25 bin metrekarelik fuar alanında 100 binin üzerinde ziyaretçi ve katılımcının ağırlanacağı organizasyon kapsamında ayrıca D8 Büyükelçiler Zirvesi düzenlenecek. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 124 ülkeden sanayici, yatırımcı ve girişimci iş insanının İstanbul'da bir araya geleceğini vurgulayarak, fuar kapsamında 5 milyar dolarlık bir iş bağlantısı hedeflediklerini belirtti.



    50 BİN FİDAN DİKİYOR
    Kalyon Holding, sürdürülebilirlik planı kapsamında, inşaatını üstlendiği Assos ve Troya tünellerinin açılışıyla eş zamanlı olarak Ayvacık- Küçükkuyu alanına 50 bin fidan dikimi gerçekleştirerek, bölge habitatına destek sağlıyor. Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, bölgenin iklimine ve ruhuna uygun zeytin ve kızılçam fidanlarını dikerken, bölgedeki karbon salınımının da yıllık bazda 4 bin 422 ton azalacağını söyledi.



        GÜL ÇİÇEĞİNDE FİYAT 22 TL
        Isparta gül çiçeği alım fiyatı kilogram başına 22 lira olarak açıklandı. Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, "Geçen yıl gül çiçeği kilogram fiyatı 7,80 lira olarak tespit edilmişti. 14 lira 20 kuruşluk bir artış yaşanmış oldu" dedi. Üreticiye ödemelerin gelecek hafta başlayacağını belirten Çelik, bu yıl Isparta'da yaklaşık 2 bin 500 kilogram gül yağı üretiminin yapıldığını, firmaların alım kapasiteleri ve işlemeler dikkate alındığında 15 ile 20 ton arası da gül konkreti imalatı olduğunu kaydetti.



        TARIM İHRACATINDA TARİHİ ZİRVE
        Tarım sektörü, 9 aylık dış satımını 24.5 milyar dolara taşıyarak, Cumhuriyet tarihinin Ocak- Eylül dönemi ihracat rekorunu kırdı. Türkiye'nin tarım ihracatı, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.6 artarken, toplam ihracattan yüzde 14.5 pay aldı. Yılın 9 ayında hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 8 milyar 254 milyon, meyve sebze mamulleri 1 milyar 811 milyon, kuru meyve ve mamulleri 1 milyar 82 milyon, su ürünleri ve hayvansal mamuller 3 milyar 51 milyon, mobilya kağıt ve orman ürünleri 6 milyar 220 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak-Eylül ihracatını gerçekleştirdi. Bu dönemde, ihracatta hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 28.9, meyve sebze mamulleri yüzde 23.2, kuru meyve ve mamulleri yüzde 5.2, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 28.2, mobilya kağıt ve orman ürünleri yüzde 25.2 arttı.



        TAVUK ETİ ÜRETİMİ ARTTI
        Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.1 artarak 215 bin 865 tona, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 5.1 yükselişle 1 milyar 685 milyon adede çıktı. Ağustos'ta 121 milyon 95 bin tavuk kesildi. Bu dönemde hindi eti üretimi yıllık bazda yüzde 15.7 artarak 5 bin 529 tona yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 12.8, hindi eti üretimi yüzde 10.8, tavuk eti üretimi yüzde 11 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 1.2 artış kaydetti.

        TEKNO ATIKLAR EĞİTİME DÖNÜŞÜYOR
        Turkcell, Eğitime Dönüştür projesi kapsamında, Dünya Elektronik Atık Günü'ne özel bir hafta boyunca, kullanılamayacak, tamir edilemeyecek bilişim teknoloji atıklarını Turkcell mağazalarına getiren herkese mağaza ve Pasaj ürünlerinde geçerli hediye çeki verecek. Dönüşümden elde edilen gelir eğitime aktarılacak.

        VAKIFBANK'TAN VİBİ DESTEĞİ
        Vakıfbank, mobildeki sesli asistanı ViBi'ye yepyeni fonksiyonlar ekledi. Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, "Müşterilerimizin haftalık ödemelerini bilmelerini, fatura ödemelerine ait analizleri görebilmelerini, düzenli para transferlerini hatırlatarak işlemlerini zaman kaybetmeden, kolaylıkla yapabilmelerini sağlıyoruz" dedi.

        9 AYDA 1 MİLYON KİŞİ 'EV'LENDİ
        Eylül'de konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.9 azaldı ve 113 bin 402 oldu. Ancak yılın ilk 9 ayında yüzde 11.4 artışla 1 milyon 57 bin 193 konut sahibini buldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 23.8 azalarak 5 bin 49 oldu.

        ORDU'YA 11'İNCİ TESCİL GELDİ
        Ordu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden galdirik kavurması, coğrafi işaret olarak tescil edildi. Bu tescille birlikte kentin coğrafi işaretli ürün sayısı 11'e çıktı. Daha önce Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı (dürme) turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu sakarca mıhlaması ve Ordu melocan kavurması tescillenmişti. Ordu galdirik kavurması, kaldirik, ıspıt, hodan veya balık otu kavurması olarak da biliniyor. Galdirik bitkisi, kendiliğinden yetişiyor ve Mayıs-Eylül ayları arasında toplanıyor.

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        Environment
        Haberler Ekonomi TOKİ Başkanı Ömer Bulut kura tarihlerini duyurdu
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