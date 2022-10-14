Üniversitelilere ulaşım desteği başvurusu nereden nasıl yapılacak? Ulaşım desteği gidiş dönüş bileti kaç TL? Yılda 2 kez verilecek!

2022'DE 500 2023'TE 750 TL DESTEK

Her bir ilet için 2022 yılında 500, 2023 yılında 750 TL destek verilecek. Böylece her öğrenciye 2022'de toplam 2 bin, 2023'te 3 bin TL bilet ücreti verilecek. Destek bütçesi toplam 300 milyon TL olacak. Destekten 150 bin üniversite öğrencisi yararlanacak. Ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından öğrencinin IBAN hesabına aktarılacak.