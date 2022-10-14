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    • Ekonomi
    • 14.10.2022 13:37
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    • 14.10.2022 13:52
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    Üniversitelilere ulaşım desteği başvurusu nereden nasıl yapılacak? Ulaşım desteği gidiş dönüş bileti kaç TL? Yılda 2 kez verilecek!

    Son dakika haberleri... Üniversitelere ulaşım desteği başvurusu nereden yapılacak? Ulaşım desteği gidiş dönüş bilet kaç para? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı üniversite öğrencileri için ulaşım desteğinin detayları belli oldu. İşte üniversite öğrencileri için ulaşım desteğinin ayrıntıları...

    DHA
    Ulaşım desteğinin ayrıntıları belli oldu

    Ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerine ulaşım desteğinin, 2022 için yılda 2 kez gidiş- dönüş şeklinde, bilet başına 500 TL olmak üzere toplam 2 bin, 2023 için ise bilet başına 750 TL olmak üzere toplam 3 bin TL yapılacağı belirtildi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı üniversite öğrencilerine ulaşım desteğinin ayrıntıları belli oldu.

    25 YAŞ ALTI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KARŞILANACAK
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, sosyal yardımdan faydalanıcı ailelerdeki Türk vatandaşı üniversite öğrencilerine (sadece 25 yaş altı lisans öğrencileri) şehirler arası ulaşım desteği sağlanacak. Bu kapsamda ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yılda 2 defa gidiş- dönüş biletleri karşılanacak.

        2022'DE 500 2023'TE 750 TL DESTEK
        Her bir ilet için 2022 yılında 500, 2023 yılında 750 TL destek verilecek. Böylece her öğrenciye 2022'de toplam 2 bin, 2023'te 3 bin TL bilet ücreti verilecek. Destek bütçesi toplam 300 milyon TL olacak. Destekten 150 bin üniversite öğrencisi yararlanacak. Ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından öğrencinin IBAN hesabına aktarılacak.

        BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?
        Başvuru, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılacak. Öğrencilerin ailesi de başvuru yapabilecek ve vakıflar başvuruyu değerlendirecek.

        BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz pazartesi günü Kabine Toplantısının ardından bir müjde de üniversite öğrencilerine vermek istediğini belirterek, "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak yerlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde, yaklaşık 150 bin öğrencimizin ailelerinin yanına, onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
            Environment
            Haberler Ekonomi Üniversitelilere ulaşım desteği başvurusu nereden nasıl yapılacak? Ulaşım desteği gidiş dönüş bileti kaç TL? Yılda 2 kez verilecek!
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