Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2022? TÜİK TEFE TÜFE Ekim ayı enflasyon beklentisi kaç? Kasım kira artış oranı...

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?

Tüketici Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 3,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 4,78 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 83,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 151,50 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 30,76 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117,66 ile ulaştırma oldu.