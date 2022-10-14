Hanelere ayda 1.250 TL destek! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında aylık ödemeleri 850- bin 250 liraya yükselttiklerini hatırlatarak, "İlk ödememizde 831 bini aşkın vatandaşımıza ödeme yapmıştık ve 427.9 milyon lira ödedik. Eylül'de ikinci ödememizde 1.6 milyon haneye 882.7 milyon verdik. Bu ayki ödememiz de 2 milyondan fazla vatandaşımıza yapılacak" dedi. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında ailelere çocuk sayısına göre 350 ile 650 lira arasında destek sağlandığını aktaran Yanık, "Elektrik tüketim desteği sürekli sosyal yardım yararlanıcılarımıza sağladığımız yardım. Biz bunu Türkiye Aile Destek Programı'na da aldık. Sosyal yardım yararlanıcı olan vatandaşlarımıza 260 liraya kadar elektrik desteği sağlamış olacağız" diye konuştu. Yanık, doğalgaz tüketim desteğine ihtiyaç sahibi kiracıların da başvurabileceğini söyledi. Vatandaşın doğalgaz faturasını PTT'ye götürerek doğrudan desteği tahsil etme imkanına sahip olacağını anlatan Yanık, "İkinci ödemeler de Ekim, Kasım aylarında" dedi. Yanık anaokulu desteğinde de bu hafta ödeme yapacaklarını kaydetti.
ÜNİVERSİTELİYE ULAŞIM YARDIMI
Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yönelik ulaşım desteğinin de detaylarını açıkladı. Sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin uzakta eğitim gören 25 yaş altı lisans öğrencisi çocuklarının yılda 2 defa gidiş-dönüş biletlerini temin edeceklerini belirten Yanık, "Öğrenci arkadaşlarımızın, ailelerinin yaşadığı yerdeki vakıflarımıza müracaat edip ulaşım biletlerini de ibraz etmesi suretiyle 500 liraya kadar ulaşım giderlerini biz karşılıyoruz" dedi. "500 lira tek yön mü?" sorusu üzerine Yanık, "Her bir birey için 500 lira. 2023'te bu destek 750 lira olacak. 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağını öngörüyoruz. Ödemeler doğrudan doğruya öğrencilerin IBAN hesaplarına vakıflarımız tarafından yapılacak" dedi. Yanık, öğrencinin geri dönüşünde de biletini ibraz etmek şartıyla ulaşım yardımından faydalanacağını söyledi.