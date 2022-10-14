Arsa fiyatlarının bölgelere göre değişeceğini belirten TOKİ Başkanı Ömer Bulut, yüzde 40 indirim yapılacağını duyurdu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;



Bu kampanya açıklandıktan sonra Türkiye genelinde büyük bir kabul gördü. 7,5 milyon civarında bir başvuru oldu. İlk gün e-Devlet'teki talebe yetişemedik.



25 EKİM'DE TEMEL ATMA TÖRENİ BAŞLIYOR

Şu an itibarıyla sosyal konut projesine 4 milyon 721 bin 831 kişinin şartları uyuyor. 25 Ekim'de temel atma töreni başlıyor.



Arsalar bazı illerin merkezinde olmayabilir. Arsa sayısı 1 milyona çıktı, yoğun tempoyla çalışma tamam. İnsanların konut sorununu tüm Türkiye'de çözmek niyetiyle yapılmış bir çalışma.



ARSAYA 181 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Arsadan hak kazanan kardeşlerimiz de kendilerinin ilerideki konutlarının süreçlerini tanımlamış olacak. Arsa başvurularını bugün itibarıyla biz de çıktık bakanımızla. Müracaat sayısı artmaya başladı. 181 bin 858 başvuru oldu. Arsa ve konuta başvurulabiliyor, hangisi çıkarsa onu tercih edecekler. Biz bu projeyi vatandaşa konut imkanı sağlamak olarak değerlendiriyoruz.



TOKİ BAŞKANI BULUT'TAN MÜŞTEREK TAPU ÖNERİSİ

Vatandaşlarımıza şunu öneriyorum; müşterek parsellere başvurmaları maliyetlerini azaltacak ve kendileri için avantajlı olacaktır.



İŞ YERİ PROJESİ KONUT VE ARSADAN FARKLI

İlk iş yeri kampanyasına 33. 569 kişi başvuru yaptı. İş yerini tamamen ayrı düşünelim. Konut ve arsa projelerinden farklı.

MÜSATKİL EV YAPACAK VATANDAŞA DESTEK VERİLECEK Mİ?

TOKİ olarak proje desteği verebiliriz. Genel olarak dublex diye tanımladığımız projeler yapacağız. Müşterekte yatay mimariye dönük projeler üzerinde çalışacağız. Görünüz zemin +5'i geçmeyecek konutlar yapıyoruz. 694 ilçede yapılacak. İllere ve ilçelere göre fiyatlarda değişiklik söz konusu. SPK'ya bağlı ekspertiz firmalarıyla çalışıyoruz.

ARSALARA YÜZDE 40 İNDİRİM YAPILACAK

Evet değişecek. Arsalara yüzde 40 indirim yapılacak. Aslında alt yapıyı düşündüğümüzde bu sübvanse oranı yüzde 60'a çıkmış oluyor. Arsa fiyatları bölgelere göre değişecek.



10 yılda ödenecek. Arsaların tahsisleri yapıldığında yüzde 10'unu ödeyecekler, geri kalanını 9 yılda eşit taksitte ödeyecekler.