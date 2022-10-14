Bakanlık ve THY arasında yeni anlaşma! Şehit yakını ve gaziye uçakta indirim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Hava Yolları (THY) arasında imzalanacak protokolle, ücretsiz seyahat kartı aktif olan tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına bilet ücretlerinde indirim yapılacak. İstanbul'da bugün düzenlenecek törende, Bakan Derya Yanık ile THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, protokole imza atacak. Protokolle, engellilerin indirimli uçak biletlerini elektronik ortamda alabilmelerine de imkan sağlanacak.



10 MİLYON KİŞİ KARA LİSTEDEN ÇIKIYOR

Torba yasa teklifinin TBMM maratonu başladı. Ödenmemiş çek, senet borçlarıyla, kredi kartı borcu yüzünden kara listeye alınan 10 milyon kişiye sicil affı getiren yasa teklifiyle Temmuz 2023'e kadar borçlarını ödeyen, yapılandıranlar kara listeden çıkıyor. Teklifle çalışanlar için getirilen vergi istisnalarının maliyeti hesaplandı. Nakit yapılan yemek ödemesinde maliyet yıllık 15.9 milyar, elektrik ve doğalgazda ise 6 aylık 1.2 milyar lira olarak tahmin edildi. Öğrenim ve katkı kredilerinde borç ödeme yöntemi değiştiriliyor. Son 5 yıl esas alınarak yapılan hesaplamaya göre; silinecek tutar halen kredi almaya devam edenlerde yaklaşık 9.6 milyar, geri ödemesi devam eden borçlularda yaklaşık 17.4 milyar lira olmak üzere toplam 27 milyar lira.

Hazal ATEŞ



250 ALT SEKTÖRE YANSIYACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası olarak hayata geçirilen "İlk Evim" projesinde temellerin 25 Ekim'de atılmaya başlanmasıyla 250 alt sektörde hareketlilik bekleniyor. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Bu kadar büyük ölçekte ve sadece büyük şehirlerde değil, Türkiye'nin çok geniş bir kesiminde böyle yeni bir talebin oluşması bu atılımın alt sektörlerle ilişkisine bakarak değerlendirdiğimizde 900 milyar lira yatırım ve 2 trilyon lira çarpan etkisi yarattığını görüyoruz" diye konuştu.

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