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    • Ekonomi
    • 14.10.2022 16:15
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    • 14.10.2022 16:15
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    Bakan Kirişci'den çiftçilere 501 milyon liralık müjde! Bugün hesaplara yatıyor

    Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 501,3 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını açıkladı.

    Çiftçilere 501 milyon liralık müjde! Hesaplara yatıyor

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 501,3 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

    Kirişci, tarımsal destek ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "501 milyon 273 bin 85 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

    Paylaşımda yer alan infografiğe göre, Toprak Mahsulleri Ofisi alım prim desteği kapsamında 479 milyon 722 bin 258 lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 6 milyon 72 bin 970 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 12 milyon 995 bin 607 lira ve uzman eller projesi desteği kapsamında 2 milyon 482 bin 250 lira ödeme yapılacak.

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    Haberler Ekonomi Bakan Kirişci'den çiftçilere 501 milyon liralık müjde! Bugün hesaplara yatıyor
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