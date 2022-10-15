Mersin 2+1, 3+1 Çay Mahallesi TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı! 🏡 TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

"Yuva kelimesi, bizim literatürümüzde aslinda manevi bir anlam da içerir" diyerek konusmasini sürdüren Vali Pehlivan, "Tabi bu maneviyatin yasanmasi, yasatilmasi için de bir eve ihtiyaç duyulur. O sahip olunan evde yuvalar kurulur ve o yuva içerisinde insanlarimiz çoluguyla, çocuguyla yasamini idame ettirmek ister. Bu manada huzurlu yuvalarin kurulmasi konusunda devletimizin, Cumhurbaskanimizin himayelerinde ülke genelinde çok kapsamli, çok degerli çalismalari bugüne kadar hayata geçti.

Bu konuda Çevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanligimizin, TOKI Baskanliginin ülke genelinde bugüne kadar yaklasik 1 milyon 200 bin konut insa ettigini biliyoruz. Bu manada ilimizde de yaklasik 5 bin konut tamamlanarak vatandaslarimiza teslim edilmis durumda. Yaklasik 450 konutun da insaatlari devam ediyor" ifadelerini kullandi.