1. YANLIŞ - Ev başvurusu yapan arsa için başvuramaz.
DOĞRU - Başvuru yapabilir.
2. YANLIŞ - Arsa taksitleri memur maaş artışına göre artacak.
DOĞRU - Taksitler sabit ve faizsiz olacak.
3. YANLIŞ - Arsada ödemeler hemen başlayacak.
DOĞRU - Peşinattan 1 yıl sonra başlayacak.
4. YANLIŞ - Aylık gelir durumu şartı bulunmuyor.
DOĞRU - Gelirin 16-18 bin liranın altında olması gerekiyor.
5. YANLIŞ - Arsada da kontenjan var.
DOĞRU - Özel bir kontenjan bulunmuyor.
6. YANLIŞ - Hisseli konut, arsa ya da tarlası olan başvuramaz.
DOĞRU - Başvuru yapabilir.
7. YANLIŞ - Konut istendiği zaman yapılır.
DOĞRU - Belli bir süre şartı bulunuyor.
8. YANLIŞ - 2 yıl içinde arsaya ev yapılmamasının yaptırımı yoktur.
DOĞRU - Arsaların tahsisi geri alınır, ödenen bedelin yüzde 10'u kesilerek iade edilir.
- Ekonomi
- 14.10.2022 Gazete
Arsa başvurusunda 8 doğru 8 yanlış! Çevre Bakanlığı tek tek açıklık getirdi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesiyle ilgili doğru bilinen yanlışlara açıklık getirdi. İşte konuyla ilgili 8 doğru 8 yanlış...
1. YANLIŞ - Ev başvurusu yapan arsa için başvuramaz.