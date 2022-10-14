Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Arsa başvurusunda 8 doğru 8 yanlış! Çevre Bakanlığı tek tek açıklık getirdi

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesiyle ilgili doğru bilinen yanlışlara açıklık getirdi. İşte konuyla ilgili 8 doğru 8 yanlış...

    Arsa başvurusunda 8 doğru 8 yanlış

    1. YANLIŞ - Ev başvurusu yapan arsa için başvuramaz.
    DOĞRU - Başvuru yapabilir.
    2. YANLIŞ - Arsa taksitleri memur maaş artışına göre artacak.
    DOĞRU - Taksitler sabit ve faizsiz olacak.
    3. YANLIŞ - Arsada ödemeler hemen başlayacak.
    DOĞRU - Peşinattan 1 yıl sonra başlayacak.
    4. YANLIŞ - Aylık gelir durumu şartı bulunmuyor.
    DOĞRU - Gelirin 16-18 bin liranın altında olması gerekiyor.
    5. YANLIŞ - Arsada da kontenjan var.
    DOĞRU - Özel bir kontenjan bulunmuyor.
    6. YANLIŞ - Hisseli konut, arsa ya da tarlası olan başvuramaz.
    DOĞRU - Başvuru yapabilir.
    7. YANLIŞ - Konut istendiği zaman yapılır.
    DOĞRU - Belli bir süre şartı bulunuyor.
    8. YANLIŞ - 2 yıl içinde arsaya ev yapılmamasının yaptırımı yoktur.
    DOĞRU - Arsaların tahsisi geri alınır, ödenen bedelin yüzde 10'u kesilerek iade edilir.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Environment
    Haberler Ekonomi Arsa başvurusunda 8 doğru 8 yanlış! Çevre Bakanlığı tek tek açıklık getirdi
        SON DAKİKA