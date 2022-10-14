Arsa başvurusunda 8 doğru 8 yanlış! Çevre Bakanlığı tek tek açıklık getirdi

1. YANLIŞ - Ev başvurusu yapan arsa için başvuramaz.

DOĞRU - Başvuru yapabilir.

2. YANLIŞ - Arsa taksitleri memur maaş artışına göre artacak.

DOĞRU - Taksitler sabit ve faizsiz olacak.

3. YANLIŞ - Arsada ödemeler hemen başlayacak.

DOĞRU - Peşinattan 1 yıl sonra başlayacak.

4. YANLIŞ - Aylık gelir durumu şartı bulunmuyor.

DOĞRU - Gelirin 16-18 bin liranın altında olması gerekiyor.

5. YANLIŞ - Arsada da kontenjan var.

DOĞRU - Özel bir kontenjan bulunmuyor.

6. YANLIŞ - Hisseli konut, arsa ya da tarlası olan başvuramaz.

DOĞRU - Başvuru yapabilir.

7. YANLIŞ - Konut istendiği zaman yapılır.

DOĞRU - Belli bir süre şartı bulunuyor.

8. YANLIŞ - 2 yıl içinde arsaya ev yapılmamasının yaptırımı yoktur.

DOĞRU - Arsaların tahsisi geri alınır, ödenen bedelin yüzde 10'u kesilerek iade edilir.

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