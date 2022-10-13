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    • Ekonomi
    • 13.10.2022 21:37
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    • 13.10.2022 21:37
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    Ekim ayı Doğal gaz destek yardımı YATTI MI, ne zaman yatacak? TC kimlik NO'ya göre Doğal gaz desteği sorgulama! 900 - 2500 TL...

    Doğalgaz destek ödemeleri için başvurular Eylül ayında alınmaya başlanmıştı. Başvuru yapan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki Ekim ayı Doğal gaz destek yardımı YATTI MI, ne zaman yatacak? 2022 Doğal gaz desteği başvuru ve ödeme sorgulama nasıl yapılır? Doğal gaz destek yardımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte yanıtları!

    Ekim ayı Doğal gaz destek yardımı YATTI MI, ne zaman yatacak?

    Doğalgaz Tüketim Desteği programı kapsamında vatandaşlara 900 - 2500 TL arasında ödeme yapılıyor. 5 Eylül'de e-Devlet üzerinden alınmaya başlanan programa başvuru yapanlar 'Ekim ayı Doğal gaz destek yardımı YATTI MI, ne zaman yatacak?' sorularına yanıt arıyor. Alınan başvuruların ardından ödemelerin ne zaman yapılacağı Bakan Yanık tarafından açıklandı. İşte detaylar...

    EKİM AYI DOĞAL GAZ DESTEK YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Bir ısı haritası oluşturduk. Bu haritaya göre 950 - 2 bin 500 lira arasında kademe kademe ödemesi yapıyoruz. Başvurular 5 Eylül'de başladı. Normal şartlarda ev sahibi olma gibi şartlar vardı. Bu kapsamı geniştettik, kiracılar da yararlanıyor. Kişinin, faturasını PTT'ye götürmesi yeterli. Sayısı belirlendikten sonra ödemeler ekim-kasım gibi yapılacak" dedi.

    Açıklamaya göre; doğalgaz destek ödemeleri ekim ve kasım aylarında ihtiyaç sahiplerine yapılacak.

    DOĞAL GAZ DESTEĞİ / YARDIMI NE KADAR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönem doğalgaz yardımı hakkında, ''Doğal gaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' dedi.

    DOĞALGAZ DESTEĞİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Doğal Gaz Tüketim Desteği programı kapsamında, yardım başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Başvuruların nasıl yapılacağını merak eden birçok kişiye ise Bakan Yanık'ın açıklamaları yanıt oldu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda halihazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız." ifadelerini kullandı.

        DOĞALGAZ DESTEĞİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

        DOĞALGAZ YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

        Doğal Gaz Tüketim Desteği programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

        "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."

        DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI

        Türk vatandaşı olması,
        E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
        Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması gerekir,
        İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
        Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması
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        Haberler Ekonomi Ekim ayı Doğal gaz destek yardımı YATTI MI, ne zaman yatacak? TC kimlik NO'ya göre Doğal gaz desteği sorgulama! 900 - 2500 TL...
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