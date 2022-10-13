Ekim ayı Doğal gaz destek yardımı YATTI MI, ne zaman yatacak? TC kimlik NO'ya göre Doğal gaz desteği sorgulama! 900 - 2500 TL...

Doğalgaz Tüketim Desteği programı kapsamında vatandaşlara 900 - 2500 TL arasında ödeme yapılıyor. 5 Eylül'de e-Devlet üzerinden alınmaya başlanan programa başvuru yapanlar 'Ekim ayı Doğal gaz destek yardımı YATTI MI, ne zaman yatacak?' sorularına yanıt arıyor. Alınan başvuruların ardından ödemelerin ne zaman yapılacağı Bakan Yanık tarafından açıklandı. İşte detaylar...
EKİM AYI DOĞAL GAZ DESTEK YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Bir ısı haritası oluşturduk. Bu haritaya göre 950 - 2 bin 500 lira arasında kademe kademe ödemesi yapıyoruz. Başvurular 5 Eylül'de başladı. Normal şartlarda ev sahibi olma gibi şartlar vardı. Bu kapsamı geniştettik, kiracılar da yararlanıyor. Kişinin, faturasını PTT'ye götürmesi yeterli. Sayısı belirlendikten sonra ödemeler ekim-kasım gibi yapılacak" dedi.
Açıklamaya göre; doğalgaz destek ödemeleri ekim ve kasım aylarında ihtiyaç sahiplerine yapılacak.
DOĞAL GAZ DESTEĞİ / YARDIMI NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönem doğalgaz yardımı hakkında, ''Doğal gaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' dedi.
DOĞALGAZ DESTEĞİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğal Gaz Tüketim Desteği programı kapsamında, yardım başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Başvuruların nasıl yapılacağını merak eden birçok kişiye ise Bakan Yanık'ın açıklamaları yanıt oldu.