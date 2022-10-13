Ekim ayı Doğal gaz destek yardımı YATTI MI, ne zaman yatacak? TC kimlik NO'ya göre Doğal gaz desteği sorgulama! 900 - 2500 TL...

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."

DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olması,

E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması gerekir,

İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması