



Bankalar ile Mart/2020 tarihinde imzalanan protokolde taban promosyon tutarları 1.500 liranın altındaki maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası aylıklar için 625, ve 2.500 lira üstü için maaşlar için 750 lira olarak belirlenmişti.