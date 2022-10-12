Bankaların emekli promosyonları için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) devreye girdi. 3 yıllık dönem için ödenecek taban promosyon tutarları ve maaş aralıkları güncellendi.
Bankalar ile Mart/2020 tarihinde imzalanan protokolde taban promosyon tutarları 1.500 liranın altındaki maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası aylıklar için 625, ve 2.500 lira üstü için maaşlar için 750 lira olarak belirlenmişti.
1 KASIM'DA GÜNCELLENIYOR
SGK, bu protokolün 1 Kasım'da güncelleneceğini, 19 banka ile protokollerin yeniden imzalanacağını duyurdu.