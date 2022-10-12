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    Taban promosyon tutarları güncellendi! SGK, emekli promosyonu için en düşük tutar 3000-5000 TL olarak güncellendi

    SGK, emekli promosyonu için en düşük tutarları maaşa göre 3 bin, 3 bin 500, 4 bin 500 ve 5 bin lira olarak güncelledi. Kamu bankalarının ödemeleri artarken, isteyenler daha fazlasını verebilecek...

    Çığıl Ön Yener
    Yeni promosyon

    Bankaların emekli promosyonları için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) devreye girdi. 3 yıllık dönem için ödenecek taban promosyon tutarları ve maaş aralıkları güncellendi.



    Bankalar ile Mart/2020 tarihinde imzalanan protokolde taban promosyon tutarları 1.500 liranın altındaki maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası aylıklar için 625, ve 2.500 lira üstü için maaşlar için 750 lira olarak belirlenmişti.



    1 KASIM'DA GÜNCELLENIYOR
    SGK, bu protokolün 1 Kasım'da güncelleneceğini, 19 banka ile protokollerin yeniden imzalanacağını duyurdu.



        Bankalar ile imzalanacak protokole göre; SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları; 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500 ile 7.500 lira arasında olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10 bin liradan fazla olanlara 5.000 lira 3 yıllık peşin promosyon ödenmesi yapılacak.



        Bu protokole imza atan bankalar, emeklilere 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık dönem için bu tutarlardan az ödeme yapamayacak.



        İsteyen bankalar daha yüksek tutarda promosyon da verebilecek.



            Yeni protokol ile kamu bankalarının emekli promosyonu tutarları artmış olacak.



            Artırılmış taban tutarların altında ödeme almış olan emekliler, promosyon tutarlarını güncelleyebilecek.



            Yani yüksek tutarlardaki ödemelerden yararlanabilecek.



                TABAN PROMOSYON TUTARLARI
                NEYDİ?
                1.500 TL altı: 500 TL                 1.500-2.500 TL arası: 625 TL 2.500 TL üstü: 750 TL



                NE OLUYOR?
                3500 TL'ye kadar: 3.000 TL 3500-7.500 TL arası: 3.500 TL                 7500-10.000 TL arası: 4.500 TL 10000 TL üstü: 5.000 TL

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                Haberler Ekonomi Taban promosyon tutarları güncellendi! SGK, emekli promosyonu için en düşük tutar 3000-5000 TL olarak güncellendi
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