Kalyon Enerji ve Fraunhofer Institute of Solar Energies'dan güneş enerjisi teknolojilerini geliştirecek iş birliği

Kalyon Enerji ile Almanya merkezli Fraunhofer Institute of Solar Energies (ISE) arasında güneş enerjisi endüstrisinin gelişimi için iş birliği sözleşmesi imzalandı. Avrupa'nın en büyük uygulamalı bilimler araştırma ve geliştirme organizasyonlarından biri olan Fraunhofer ISE ile Kalyon PV arasında yapılan iş birliği; tarım, binaotoyol entegre güneş panel sistemleri üretimi ve enerji depolaması konusunda araştırma, birlikte iş geliştirme konuları ile kurumlar arasında bilgi alışverişini kapsıyor.
9 MİLYON DOLAR BÜTÇE
Kalyon Enerji, ortak geliştirilecek projelere önümüzdeki 3 yıl için 9 milyon dolar bütçe ayırırken; Enstitü, güneş enerjisi alanındaki araştırmalarında Türkiye'de sadece Kalyon PV ile çalışacak. Kalyon PV bu ortaklık ile geleceğin sıfır karbon politikasına önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck öncülüğünde Berlin'de düzenlenen Türk-Alman Enerji Forumu'nda, Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu ile Fraunhofer ISE Direktörü Prof. Dr. Hans Martin Henning arasında iş birliğinin imza töreni gerçekleşti. Prof. Dr. Henning, "Güneş enerjisi endüstrisi ve özellikle fotovoltaik (PV) modül üretimi, Türkiye'de zaten iyi konumlanmış durumda. Kalyon Enerji ile inovatif PV teknolojilerini geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.