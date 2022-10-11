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    • Ekonomi
    • 11.10.2022 23:53
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    • 11.10.2022 23:53
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    Evde bakım maaşı BUGÜN YATTI MI? 12 Ekim 2022 Evde bakım maaşı YATAN İLLER LİSTESİ! 3.340 lira...

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli ödenen evde bakım maaşlarının Ekim ayı ödeme günü merak ediliyor. Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2.354 lira tutarındaki evde bakım desteği yapılan son zamla birlikte 3.340 liraya çıkmıştı. Peki Evde bakım maaşı BUGÜN YATTI MI? İşte 12 Ekim 2022 Evde bakım maaşı YATAN İLLER LİSTESİ!

    EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATTI MI?

    Evde bakım maaşları hakkında araştırmalar hızlandı. Her ayın ikinci haftası itibariyle hesaplara yatan ödemelerin Ekim ayında ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki Ekim ayı evde bakım maaşı BUGÜN YATTI MI? 12 Ekim 2022 Evde bakım maaşı YATAN İLLER LİSTESİ belli oldu mu? İşte sorgulama ekranı!

    EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATTI MI?

    Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatıyor. Ekim ayı ödemeleri de henüz yatmadı. Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

    E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    👉EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI (E-DEVLET)

        SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor..
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        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı BUGÜN YATTI MI? 12 Ekim 2022 Evde bakım maaşı YATAN İLLER LİSTESİ! 3.340 lira...
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