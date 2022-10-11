Evde bakım maaşı BUGÜN YATTI MI? 12 Ekim 2022 Evde bakım maaşı YATAN İLLER LİSTESİ! 3.340 lira...

Evde bakım maaşları hakkında araştırmalar hızlandı. Her ayın ikinci haftası itibariyle hesaplara yatan ödemelerin Ekim ayında ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki Ekim ayı evde bakım maaşı BUGÜN YATTI MI? 12 Ekim 2022 Evde bakım maaşı YATAN İLLER LİSTESİ belli oldu mu? İşte sorgulama ekranı!
EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATTI MI?
Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatıyor. Ekim ayı ödemeleri de henüz yatmadı. Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.
E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
👉EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI (E-DEVLET)