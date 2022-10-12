Motorine büyük indirim geliyor! Gece yarısından itibaren geçerli olacak... Benzinde son durum...

Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürüyor. Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleri birbirini izliyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Gelen son dakika bilgisine göre motorin grubuna 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim geliyor.
Motorinin litre fiyatı 26 lira 40 kuruş seviyesine kadar düşecek.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,50 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılıyor.
BRENT PETROLÜN DURUMU
Brent petrolün varil fiyatı, piyasalarda arz endişelerinin yeniden zemin kazanmasıyla son 2 haftada yaklaşık yüzde 16 artış kaydetti.
Uluslararası referans olarak kabul edilen Brent petrolün varil fiyatı, ekonomik resesyon endişelerinin yol açtığı düşük petrol talebi beklentileriyle 26 Eylül'de 82,44 dolara kadar geriledi.
Küresel piyasalarda arz endişelerinin yeniden zemin kazanmasıyla fiyatlar geçtiğimiz gün 98,75 dolara kadar yükseldi. Brent petrolün fiyatı bugün ise 94.34 seviyelerinde işlem görüyor.