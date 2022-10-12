Motorine büyük indirim geliyor! Gece yarısından itibaren geçerli olacak... Benzinde son durum...

Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürüyor. Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleri birbirini izliyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Gelen son dakika bilgisine göre motorin grubuna 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim geliyor.

Motorinin litre fiyatı 26 lira 40 kuruş seviyesine kadar düşecek.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,50 liradan satılıyor.