Yerli otomobil Togg'un fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank açıkladı: "Rakiplerine göre çok ucuz olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil Togg ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank "Togg 29 Ekim'de seri üretime başlayacak. Rakiplerine göre çok ucuz olacak." dedi.

Heyecanla beklenen yerli otomobil TOGG'a ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.