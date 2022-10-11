Yerli otomobil Togg'un fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank açıkladı: "Rakiplerine göre çok ucuz olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil Togg ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank "Togg 29 Ekim'de seri üretime başlayacak. Rakiplerine göre çok ucuz olacak." dedi.
Heyecanla beklenen yerli otomobil TOGG'a ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.
TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
"#YeniLigeYolculuk" ve "#Togg" etiketlerinin kullanıldığı tweette, TOGG'un kullanıcı deneyimine ilişkin video da paylaşıldı.