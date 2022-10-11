Tatil planlarında yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor! Otel, motel, tatil köyü, pansiyon... Hepsini ilgilendiriyor

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılan konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabi olacak. Konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi tüm hizmetler konaklama vergisine tabi tutulacak. Bu çerçevede, oda+kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon, her şey dahil, ultra her şey dahil ve benzeri adlar altında pazarlanan veya satılan tesis bünyesinde geceleme hizmetinin yanı sıra konsept kapsamında verilen tüm hizmetler verginin konusuna girecek. Örneğin bir pansiyonda oda+kahvaltı konaklama seçeneğinde yer alan kahvaltı hizmeti, düzenlenen konaklama faturasında ayrıca gösterilse ya da bu hizmet için ayrıca fatura düzenlense dahi, geceleme hizmetiyle birlikte pazarlandığı veya satıldığı için tesis bünyesinde sunulan söz konusu hizmet konaklama vergisine tabi olacak. Ancak termal otelin bünyesinde bulunan SPA ve yüzme havuzu alanlarında, otelde konaklamayanlara günübirlik hizmet verilmesi halinde bu hizmet konaklama vergisine tabi olmayacak.