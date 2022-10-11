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    Yargıtay'dan hasarlı kargo için emsal karar!

    Yargıtay hasarlı kargo için emsal bir karara imza attı. Yargıtay kararında kargo teslim alınırken ihtirazi kayıt koyulması gerektiğine dikkat çekildi. İşte sizler için derlediğimiz 11 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Yargıtay’dan hasarlı kargo için emsal karar!

    Yargıtay, milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. 11. Hukuk Dairesi; kargo alıcısının, kargoda bir kırık veya hasar olduğu takdirde, haklarını kullanabilmesi için kargoyu teslim aldığı anda, ihtirazi kayıt koyması ve kanuni süreler içinde bildirimde bulunması gerektiğine hükmetti. İnternet üzerinden aldığı kahve makinesi alan ev hanımı S.A., "Kırık geldi" diyerek yargıya başvurdu. Davayı inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kararında şunları kaydetti: "Gönderen veya gönderilenin, ziya veya hasar halinde taşıyıcıya karşı haklarını kullanabilmesi için emtia teslim alınırken ihtirazi kayıt koyması, bildirimde bulunması gereklidir. Hasar ihbarında bulunulmadığı takdirde, eşyanın sözleşmeye uygun olarak teslim edildiği yönünde taşıyıcı lehine bir karine oluşur. Karinenin, aksini ispat külfeti bu durumda alıcıya düşer. Alıcı olan davalı taraf dosyaya bu yönde fotoğraf sunmuş ve tanık anlatımına dayanmıştır. Bu durumda mahkemece davalının sunduğu bu delillerin davacı taşıyan lehine oluşan karinenin aksini ispata yeterli olup olmadığı değerlendirilmeksizin karar verilmesi doğru görülmemiştir."



    MODAYA 'DOKU'NDULAR
    Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde organize edilen 'Doku Kumaş Tasarım Yarışması', bir defile ile final yaptı. Defilede, 'Dokuma', 'Örme' ve 'Baskı' kategorilerinde yeni geliştirilen ve finale kalan kumaşlarla hazırlanan 60 parçalı kreasyon sergilendi. Gaziantep'teki moda buluşmasında TİM Başkanı Mustafa Gültepe bu tarz yarışmaların önemli olduğunu kaydetti. GATHİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise "Yarışmanın kaybedeni yok. Sektör, gençler, ülkemiz kazandı" dedi.



    ARSALARA BÜYÜK İLGİ
    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin diğer etabı olan 1 milyon altyapılı arsa ve 10 bin işyeri için başvurular başladı. Vatandaşlar konut yapılacak arsalara büyük ilgi gösterdi. Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Hisseli parsellerde konutlar 150 metrekare olacak. TC kimlik numarasının son hanesi '0' olanlar dün ve bugün başvururken, '2' olanlar 12 Ekim'de, '4' olanlar 13 Ekim'de, '6' olanlar 14 Ekim'de, '8' olanlar ise 15 Ekim'de başvuru yapabilecek.



        'SEKTÖRE YÖNELİK EĞİTİMLER DÜZENLEMEK ÖNEMLİ'
        Türk Reasürans, kuruluş amaçlarından bir tanesi olan sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlama misyonunu yerine getirmek için bir adım daha atarak IUC Group ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birliği ile Non-Marine Underwriting & Reinsurance Eğitimi düzenledi. 5 gün süren eğitimin eğitmen kadrosunda SCOR, Swiss Re, Munich Re, Charles Taylor ve IES gibi dünyanın önde gelen reasürans ve risk yönetimi şirketlerinden gelen uzman sektör temsilcileri yer aldı. Eğitimin açılış konuşmasını yapan Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, "Sektöre yönelik eğitimler düzenlemek ve sektöre değer katmak bizim için son derece önemli" dedi.



        'KUŞAKLAR ARASI FARKLILIKLAR SEÇİMLERİ ETKİLİYOR'
        Günümüz dünyasında tüketiciler satın alma faaliyetlerinde değer odaklı çözümleri yaşayabildikleri deneyimleri tercih ediyor. Sigorta şirketleri açısından değişen tüketici profilini takip etmek, her geçen gün farklılaşan beklenti ve ihtiyaçları kapsayabilmek kritik bir önem taşıyor. Sigorta yaptırırken uzun yıllar tercihin fiyata endeksli olduğu sektörde artık maliyetin yanı sıra teminatlar, asistans hizmetleri, kapsam ve firma güvenilirliği gibi faktörler de öne çıkıyor. Ray Sigorta, günümüzün müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için gerçekleştirdiği piyasa araştırmalarına bir yenisini daha ekledi. Şirketin kasko ve konut sigortası sahipleriyle gerçekleştirdiği araştırma sonucunda elde ettiği veriler, sigorta seçiminde ürün içeriğinin daha da önem kazandığını gösteriyor. "Dönemsel olarak gerçekleştirdiğimiz anket çalışmalarımızdan elde ettiğimiz veriler bize her zaman yol gösterici oluyor" diyen Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, anket sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Anketimizin ortaya çıkardığı en önemli noktalardan biri, sigorta ürünlerinde tüketici tercihlerinin kapsam ve teminata doğru yöneldiği. Katılımcıların yüzde 34'ü yeni bir sigorta ürünü alırken doğru kapsam ve geniş teminatlara baktığını belirtti. Bir diğer kriter ise sigorta şirketlerinin güvenilirliği oldu. Anketimizi cevaplayan sigortalıların yüzde 32'si firmanın güvenilirliğini göz önüne aldıklarını söyledi."

        PANDEMİ ETKİSİ
        Ankette, pandemi yaşanmadan önce sigorta seçimlerinde daha farklı kriterleri baz aldıklarını söyleyenlerden yüzde 43.75'i, sürece daha önceden sadece maliyet odaklı yaklaştıklarını belirtti. Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, şöyle devam etti: "Kuşaklar arası farklılıklar da sigorta seçimlerini etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yeni nesile yönelik sigorta ürünlerini geliştirmemiz gerekiyor. Önerilen teminatların kişiye özel bir şekilde doğru kapsamla doğru müşteriye ulaşması büyük önem taşıyor. Anketimizden çıkan sonuçlar, yani ürün kapsam ve teminatlarının seçimde büyük bir önem taşıması da bunun bir işareti."

        AXA VE KİA'DAN K KASKO İŞ BİRLİĞİ
        AXA Sigorta, markalı kasko iş birliklerine bir yenisini ekledi. Çelik Motor ile yaptığı iş birliğiyle Axa Sigorta, Kia marka araç sahiplerine K Kasko ürünü ile Kia yetkili servislerinde marka standartlarında hasar onarım garantisi sunuyor. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, söz konusu iş birliği hakkında şunları söyledi: "Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yenilikçi çözümlerimizle 130 yıldır sektöre öncülük ediyoruz. İnsan odaklı yaklaşımımızla, müşterilerimizin hayatın farklı alanlarında yaşayabilecekleri sorunlar karşısında onlar için vazgeçilmez bir çözüm ortağı olmak hedefimiz. Yeni iş birliğimizle kasko alanında sunduğumuz fark yaratan çözümleri Kia otomobil sahipleriyle de buluşturmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz."

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        Haberler Ekonomi Yargıtay'dan hasarlı kargo için emsal karar!
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