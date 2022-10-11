Yargıtay’dan hasarlı kargo için emsal karar!





'KUŞAKLAR ARASI FARKLILIKLAR SEÇİMLERİ ETKİLİYOR'

Günümüz dünyasında tüketiciler satın alma faaliyetlerinde değer odaklı çözümleri yaşayabildikleri deneyimleri tercih ediyor. Sigorta şirketleri açısından değişen tüketici profilini takip etmek, her geçen gün farklılaşan beklenti ve ihtiyaçları kapsayabilmek kritik bir önem taşıyor. Sigorta yaptırırken uzun yıllar tercihin fiyata endeksli olduğu sektörde artık maliyetin yanı sıra teminatlar, asistans hizmetleri, kapsam ve firma güvenilirliği gibi faktörler de öne çıkıyor. Ray Sigorta, günümüzün müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için gerçekleştirdiği piyasa araştırmalarına bir yenisini daha ekledi. Şirketin kasko ve konut sigortası sahipleriyle gerçekleştirdiği araştırma sonucunda elde ettiği veriler, sigorta seçiminde ürün içeriğinin daha da önem kazandığını gösteriyor. "Dönemsel olarak gerçekleştirdiğimiz anket çalışmalarımızdan elde ettiğimiz veriler bize her zaman yol gösterici oluyor" diyen Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, anket sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Anketimizin ortaya çıkardığı en önemli noktalardan biri, sigorta ürünlerinde tüketici tercihlerinin kapsam ve teminata doğru yöneldiği. Katılımcıların yüzde 34'ü yeni bir sigorta ürünü alırken doğru kapsam ve geniş teminatlara baktığını belirtti. Bir diğer kriter ise sigorta şirketlerinin güvenilirliği oldu. Anketimizi cevaplayan sigortalıların yüzde 32'si firmanın güvenilirliğini göz önüne aldıklarını söyledi."



PANDEMİ ETKİSİ

Ankette, pandemi yaşanmadan önce sigorta seçimlerinde daha farklı kriterleri baz aldıklarını söyleyenlerden yüzde 43.75'i, sürece daha önceden sadece maliyet odaklı yaklaştıklarını belirtti. Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, şöyle devam etti: "Kuşaklar arası farklılıklar da sigorta seçimlerini etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yeni nesile yönelik sigorta ürünlerini geliştirmemiz gerekiyor. Önerilen teminatların kişiye özel bir şekilde doğru kapsamla doğru müşteriye ulaşması büyük önem taşıyor. Anketimizden çıkan sonuçlar, yani ürün kapsam ve teminatlarının seçimde büyük bir önem taşıması da bunun bir işareti."



AXA VE KİA'DAN K KASKO İŞ BİRLİĞİ

AXA Sigorta, markalı kasko iş birliklerine bir yenisini ekledi. Çelik Motor ile yaptığı iş birliğiyle Axa Sigorta, Kia marka araç sahiplerine K Kasko ürünü ile Kia yetkili servislerinde marka standartlarında hasar onarım garantisi sunuyor. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, söz konusu iş birliği hakkında şunları söyledi: "Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yenilikçi çözümlerimizle 130 yıldır sektöre öncülük ediyoruz. İnsan odaklı yaklaşımımızla, müşterilerimizin hayatın farklı alanlarında yaşayabilecekleri sorunlar karşısında onlar için vazgeçilmez bir çözüm ortağı olmak hedefimiz. Yeni iş birliğimizle kasko alanında sunduğumuz fark yaratan çözümleri Kia otomobil sahipleriyle de buluşturmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN