Yargıtay’dan hasarlı kargo için emsal karar!

Yargıtay, milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. 11. Hukuk Dairesi; kargo alıcısının, kargoda bir kırık veya hasar olduğu takdirde, haklarını kullanabilmesi için kargoyu teslim aldığı anda, ihtirazi kayıt koyması ve kanuni süreler içinde bildirimde bulunması gerektiğine hükmetti. İnternet üzerinden aldığı kahve makinesi alan ev hanımı S.A., "Kırık geldi" diyerek yargıya başvurdu. Davayı inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kararında şunları kaydetti: "Gönderen veya gönderilenin, ziya veya hasar halinde taşıyıcıya karşı haklarını kullanabilmesi için emtia teslim alınırken ihtirazi kayıt koyması, bildirimde bulunması gereklidir. Hasar ihbarında bulunulmadığı takdirde, eşyanın sözleşmeye uygun olarak teslim edildiği yönünde taşıyıcı lehine bir karine oluşur. Karinenin, aksini ispat külfeti bu durumda alıcıya düşer. Alıcı olan davalı taraf dosyaya bu yönde fotoğraf sunmuş ve tanık anlatımına dayanmıştır. Bu durumda mahkemece davalının sunduğu bu delillerin davacı taşıyan lehine oluşan karinenin aksini ispata yeterli olup olmadığı değerlendirilmeksizin karar verilmesi doğru görülmemiştir."
MODAYA 'DOKU'NDULAR
Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde organize edilen 'Doku Kumaş Tasarım Yarışması', bir defile ile final yaptı. Defilede, 'Dokuma', 'Örme' ve 'Baskı' kategorilerinde yeni geliştirilen ve finale kalan kumaşlarla hazırlanan 60 parçalı kreasyon sergilendi. Gaziantep'teki moda buluşmasında TİM Başkanı Mustafa Gültepe bu tarz yarışmaların önemli olduğunu kaydetti. GATHİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise "Yarışmanın kaybedeni yok. Sektör, gençler, ülkemiz kazandı" dedi.
ARSALARA BÜYÜK İLGİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin diğer etabı olan 1 milyon altyapılı arsa ve 10 bin işyeri için başvurular başladı. Vatandaşlar konut yapılacak arsalara büyük ilgi gösterdi. Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Hisseli parsellerde konutlar 150 metrekare olacak. TC kimlik numarasının son hanesi '0' olanlar dün ve bugün başvururken, '2' olanlar 12 Ekim'de, '4' olanlar 13 Ekim'de, '6' olanlar 14 Ekim'de, '8' olanlar ise 15 Ekim'de başvuru yapabilecek.