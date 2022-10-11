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    Milyonlar nefes alacak! Kredi borcunun üstü çiziliyor! Kimler faydalanabilecek? Yararlanmak için şartlar neler?

    2 bin 500 liranın altındaki kredi borçlarının yarısı; varlık şirketlerinin anapara, faiz, vekalet ücretleri alacaklarının takibinden feragat etmesi şartıyla bütçeden ödenecek.

    Kredi borcunun üstü çiziliyor

    Milyonların ilgilendiren torba yasa tasarısı ile borcu olan vatandaşları rahatlatacak pek çok düzenleme de hayata geçirilecek.



    Bu adımlardan biri ödeyemediği kredi borcu varlık yönetim şirketlerine devredilmiş vatandaşlar için atılacak.



    Düzenleme ile varlık yönetim şirketlerince devralınmış ve anapara takip bakiyesi 2 bin 500 lira ve altında bulunan bireysel nitelikli her türlü kredi sözleşmesinden kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı; kalan anapara, faiz, masraf, vekalet ücretleri ve benzeri alacaklarının takibinden feragat edilmesi şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden ödenecek. Hazine ve Maliye Bakanı da tasfiye edilecek ana para tutarını 1 katına kadar artırmaya yetkili olacak.



        15 AĞUSTOS'A DİKKAT!
        Düzenlemeye göre; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerince, banka ve diğer mali kurum ve kuruluşlardan 15 Ağustos 2022 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla devir ve temlik alınan ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla anapara takip bakiyesi 2 bin 500 lira ve altında bulunan bireysel nitelikli her türlü kredi sözleşmesinden kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı; kalan anapara, faiz, masraf, vekalet ücretleri ve benzeri alacaklarının takibinden feragat etmeleri şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden TMSF'ye aktarılan tutardan fonun iştiraki olan varlık yönetim şirketi aracılığıyla ödenecek.



        İADE İMKANI
        Bu         kapsamda tasfiye edilecek tutar bir gerçek kişinin tüm varlık yönetim şirketlerine olan borç toplamı dikkate alınarak tespit edilecek.



        Bu madde kapsamında alacaklı kuruluşlar tarafından tahsil edilen tutarlar nedeniyle lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna olacak. Tasfiye edilen alacaklar için icra tahsil harcı ile 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Cezaevleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinde düzenlenen harç alınmayacak.



            Bu düzenleme kapsamında tasfiye edilen alacaklar nedeniyle borçlu tarafından, varlık yönetim şirketlerinden veya Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, vekalet ücreti, yargılama gideri ve benzeri başkaca bir hak ve alacak talebinde bulunulamayacak.



            Kapsama giren alacaklara karşılık maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra varlık yönetim şirketlerince yapılmış tahsilatlar bu şirketlerce borçlusuna iade edilecek.

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            Haberler Ekonomi Milyonlar nefes alacak! Kredi borcunun üstü çiziliyor! Kimler faydalanabilecek? Yararlanmak için şartlar neler?
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