Milyonlar nefes alacak! Kredi borcunun üstü çiziliyor! Kimler faydalanabilecek? Yararlanmak için şartlar neler?





15 AĞUSTOS'A DİKKAT!

Düzenlemeye göre; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerince, banka ve diğer mali kurum ve kuruluşlardan 15 Ağustos 2022 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla devir ve temlik alınan ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla anapara takip bakiyesi 2 bin 500 lira ve altında bulunan bireysel nitelikli her türlü kredi sözleşmesinden kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı; kalan anapara, faiz, masraf, vekalet ücretleri ve benzeri alacaklarının takibinden feragat etmeleri şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden TMSF'ye aktarılan tutardan fonun iştiraki olan varlık yönetim şirketi aracılığıyla ödenecek.