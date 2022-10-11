Milyonlar nefes alacak! Kredi borcunun üstü çiziliyor! Kimler faydalanabilecek? Yararlanmak için şartlar neler?

Milyonların ilgilendiren torba yasa tasarısı ile borcu olan vatandaşları rahatlatacak pek çok düzenleme de hayata geçirilecek.
Bu adımlardan biri ödeyemediği kredi borcu varlık yönetim şirketlerine devredilmiş vatandaşlar için atılacak.
Düzenleme ile varlık yönetim şirketlerince devralınmış ve anapara takip bakiyesi 2 bin 500 lira ve altında bulunan bireysel nitelikli her türlü kredi sözleşmesinden kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı; kalan anapara, faiz, masraf, vekalet ücretleri ve benzeri alacaklarının takibinden feragat edilmesi şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden ödenecek. Hazine ve Maliye Bakanı da tasfiye edilecek ana para tutarını 1 katına kadar artırmaya yetkili olacak.