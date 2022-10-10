Ulaşım desteği ne kadar, kaç TL? Üniversite öğrencilerine yılda 2 kez ulaşım ödemesi! Ulaşım desteği ne zaman verilecek? Şartları...

Üniversitede okuyan öğrencilere ulaşım desteği sağlanacak. Son dakika Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası kritik açıklamalarda bulunurken üniversitelilere de müjdeli haberler verdi. Peki Ulaşım desteği ne kadar, kaç TL? Ulaşım desteği ne zaman verilecek? Şartları...
ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?
Başkan Erdoğan üniversite okuyan öğrencilere yönelik yeni bir destek ödemesi başlattıklarını duyurdu. Buna göre üniversite okuyan öğrencilere için ulaşım desteği sağlanacak.
Ödemeler yılda 2 kez yapılacak. Ancak henüz ödeme miktarı ve başvuru şartları açıklanmadı. Detaylar geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
''Esnaflara yönelik yeni müjdelerimizi konuşmamda sizinle paylaşacağım.
Başörtüsü konusunda yasakçı zihniyet pusuda bekliyor. Önemli değerlendirmelerde bulunarak tarihi bir çağrıda bulunduk.
1 milyon arsa projesinin %40'ı şehir merkezinde, %60'ı ilçelerde. Konut projesiyle birlikte başvurulabilir. Ancak ikisi birden kurada çıkarsa birini seçmeniz gerekecek.
Küresel krizin yıkıcı etkilerini en az düzeye indirmeyi başarabiliyoruz.
Okullara gidiş ve dönüşler için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde öğrencilerimizin ailelerinin yanına gidip gelebilmesini temin etmeyi planlıyoruz.
Esnafımıza 60 ay vadeyle yüzde 7,5 faizle 100 bin TL destek vereceğiz.''