Koru Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz'dan sigorta sektörüne dair önemli açıklamalar

"Gelişen ve değişen teknolojinin hayatımızdaki yeri gün geçtikçe artarken, sigorta sektörü de dijitalleşme konusunda global değişimlere paralel olarak gelişim göstermeye başladı" diyen Koru Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz, "Özellikle dijitalin mevcut tek kanal konumda olduğu COVİD- 19 dönemi, her sektörde olduğu gibi sigorta sektöründe de etkilerini gösterdi ve sektörde dijital teknolojinin giderek daha çok kullanılmasında önemli bir etken oldu. Günümüzün değişen koşullarına ayak uydurmak amacıyla dijital yatırımlar önem kazandı" açıklamasında bulundu. İçinde bulunduğumuz dijital çağda sigorta şirketlerinin daha fazla dijitalleşme ve müşteri odaklı yaklaşımla hareket ettiğini belirten Yılmaz, "Dijital sigortacılık, sektörde çok önemli bir gelişme potansiyeli gösteriyor. Şirketler, teknolojiyi geliştirmeye odaklandığı için son zamanlarda dijitale yapılan yatırımlar ivme kazanmış durumda" dedi. Günümüzde dijital dönüşüme uyum sağlayabilen şirketlerin hızlı aksiyon alabildiklerine dikkat çeken Yılmaz, şöyle konuştu: "Dijitalleşen bu yeni dünyada hem sigortalılarımızın hem de acentelerimizin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek için biz de Koru Sigorta olarak yenilikleri takip ediyor, memnuniyet odaklı yaklaşımımızı teknolojinin avantajlarıyla birleştiriyoruz. Dijitalleşmenin dönüştürücü etkisiyle, iş süreçlerimizi sürekli olarak yeniliyoruz. Birçok alanda dijitalleşmenin getirdiği yenilikler üzerinde çalışıyoruz ve bunları geliştiriyoruz. İnovatif ve müşteri dostu dijital hizmet veren bir şirket olarak bu alanda yenilikler sunmaya devam edeceğiz."

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