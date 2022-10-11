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    • Ekonomi
    • 11.10.2022 14:46
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    • 11.10.2022 14:46
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    Ekim ayı aile destek parası YATTI MI? Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? e- Devlet Aile Destek parası sorgulama!

    Aile destek paketi hakkında araştırmalar hız kazandı. Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı.Bakan Yanık tarafından yapılan açıklamada, "Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz." ifadelerine yer verilmişti. Peki, Ekim ayı aile destek parası YATTI MI? Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? e- Devlet Aile Destek parası sorgulama! İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Ekim ayı aile destek parası YATTI MI?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 450-600 lira olan destek tutarı 850-1.250 liraya yükseltildi. Peki, Ekim ayı aile destek parası YATTI MI? Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? e- Devlet Aile Destek parası sorgulama!

    AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK, NE KADAR?

    Bakan Yanık'tan aile destek programı için açıklama;

    "Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz.

    Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır."

        AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        E DEVLET AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
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        Haberler Ekonomi Ekim ayı aile destek parası YATTI MI? Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? e- Devlet Aile Destek parası sorgulama!
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