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    • Ekonomi
    • 11.10.2022 16:11
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    • 11.10.2022 16:11
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    Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Ekim ayı tarımsal destek ödeme tarihleri! Mazot gübre ödemesi kaç TL oldu 2022?

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek kapsamında üreticilere verilecek ödemelerle ilgili açıklama yapılıp yapılmadığı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 2022 Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 mazot ve gübre desteği kaç TL oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

    2022 mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri hakkında araştırmalar hızlandı. Binlerce kişi mazot ve gübre desteklerinin hangi tarihte hesaplarda olacağını merak ediyor. Peki, Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Ekim ayı tarımsal destek ödeme tarihleri nasıl? Mazot gübre ödemesi kaç TL oldu 2022? İşte detaylar!

    TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

    Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "91 milyon 433 bin 955 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

    Paylaşımda 'Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği 45 milyon 159 bin 238 TL.', 'Uzman Eller Proje Desteği 8 milyon 216 bin 616 TL.', 'Bireysel Sulama Hibe Destekleri 35 milyon 787 bin 551 TL.', 'Malak Desteği 2 milyon 270 bin 550 TL.' olarak duyuruldu.

    MAZOT GÜBRE DESTEĞİ 2022 NE ZAMAN VERİLECEK?

    Bakan Kirişci eylül ayında yaptığı açıklamada, 2023'ün Mart ayında ödenmesi planlanan 2022 yılı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 6 ay öne çekildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

        "Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz. İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın. Bunun için 6 ay öncesinden size verilecek karta ayni olarak yüklenecek. Bu desteği inşallah bu ayın sonunda sizlere veriyor olacağız. Siz de tarlaya giderken ekim için öncesinden mazot ve gübrenizi kartınıza yüklenmiş olacak olan krediden kullanmış olacaksınız. Ziraat Bankası olarak verdiğimiz kredi var. Sübvansiyonlu krediler. Bunların bir kısmı 0 faizli. Bu kredilerin limiti 100 bin liraydı. Bunların limitini de 200 bin liraya çıkartıp bunun da yüzde 50'sini sadece mazot ve gübre alımında kullanmanızı sağlayacağız. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz. Hububatta dekar başına 22 lira mazot ve 20 liralık gübre desteği vardı. Şimdi 22 liralık mazot desteğini 75 liraya, 20 liralık gübreyi 46 liraya çıkartıyoruz. Böylelikle dekar başına olan desteğimizi 121 liraya çıkarmış oluyoruz. Üreticinin sesine kulak vererek gereğini yaptık."
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