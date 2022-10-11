Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Ekim ayı tarımsal destek ödeme tarihleri! Mazot gübre ödemesi kaç TL oldu 2022?

2022 mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri hakkında araştırmalar hızlandı. Binlerce kişi mazot ve gübre desteklerinin hangi tarihte hesaplarda olacağını merak ediyor. Peki, Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Ekim ayı tarımsal destek ödeme tarihleri nasıl? Mazot gübre ödemesi kaç TL oldu 2022? İşte detaylar!
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "91 milyon 433 bin 955 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
Paylaşımda 'Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği 45 milyon 159 bin 238 TL.', 'Uzman Eller Proje Desteği 8 milyon 216 bin 616 TL.', 'Bireysel Sulama Hibe Destekleri 35 milyon 787 bin 551 TL.', 'Malak Desteği 2 milyon 270 bin 550 TL.' olarak duyuruldu.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ 2022 NE ZAMAN VERİLECEK?
Bakan Kirişci eylül ayında yaptığı açıklamada, 2023'ün Mart ayında ödenmesi planlanan 2022 yılı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 6 ay öne çekildiğini hatırlatarak şunları söyledi: