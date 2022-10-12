Esnaf kredisi ne kadar, faiz oranı kaç? Halkbank Esnaf Kredi başvuru EKRANI! Esnaf kredi şartları nasıl, vadesi kaç ay 2022?

ESNAF KREDİSİ DETAYLARI NELER?

Esnaf kredileri 60 ay vadeye varan ve faiz oranı oranı yüzde 7,5 olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf kredisi hakkında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Şimdi de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına atıfla başlattığımız yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarlarımızın karşısındayız.Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Sadece bununla kalmıyor, kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.