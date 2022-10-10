Eti Maden Genel Müdürlüğü'nden çalışanlarına 36.500 TL'lik promosyon ödemesi





- Nakit ödenecek promosyon tutarı 33.500 TL



- 31.10 2022 tarihine kadar KMH (eksi bakiye) başvurusu yapılması halinde 750 TL ilave



- 31.10.2022 tarihine kadar maaş hesabı üzerinden Abone24 (En az bir fatura otomatik ödeme talimatı yapılması halinde 750 TL ilave,



- Kredi kartı olanlara 12 ayda bir 375 TL olmak üzere 1500 TL Parafpara verilmesi şeklinde anlaşma sağlanmıştır.

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