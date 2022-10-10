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    • Ekonomi
    • 10.10.2022 19:44
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    • 10.10.2022 19:46
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    Eti Maden Genel Müdürlüğü'nden çalışanlarına 36.500 TL'lik promosyon ödemesi

    Eti Maden, çalışanlarına 36.500 TL'lik promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Konuya ilişkin Eti Maden Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 01.10.2022 - 30.09.2026 tarihlerini kapsayan 4 yıllık 36.500 TL promosyon tutarının personellere ödenmesi hususunda mutabakata varıldığı bildirildi.

    takvim.com.tr
    Eti Maden’den çalışanlarına 36.500 TL promosyon

    Bankaların emekli ve memurlar için dağıttığı promosyon ödemeleri sonrası gözler özel sektöre çevrilmişti. Bu kapsamda Eti Maden Genel Müdürlüğü çalışanlarına 36.500 TL'lik promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.



    Konuya ilişkin yapılan bilgilendirmek açıklamasında dağıtılacak olan promosyona dair tüm detaylara yer verildi.

    İşte Eti Maden çalışanlarını kapsayan o açıklama;

    01.10.2022 - 30.09.2026 tarihlerini kapsayan 4 yıllık 36.500 TL promosyon tutarının personellerimize ödenmesi hususunda mutabakata varıldığı tarafınıza duyurulmuş olup, ayrıntılar aşağıda belirtilmiştir.



    - Nakit ödenecek promosyon tutarı 33.500 TL

    - 31.10 2022 tarihine kadar KMH (eksi bakiye) başvurusu yapılması halinde 750 TL ilave

    - 31.10.2022 tarihine kadar maaş hesabı üzerinden Abone24 (En az bir fatura otomatik ödeme talimatı yapılması halinde 750 TL ilave,

    - Kredi kartı olanlara 12 ayda bir 375 TL olmak üzere 1500 TL Parafpara verilmesi şeklinde anlaşma sağlanmıştır.

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