Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 10 Ekim 2022 Tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı! 425 milyon 131 bin 69 TL...

Tarımsal destek ödemeleriyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri çiftçiler tarafından yakından takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den beklenen açıklama geldi. Tarımsal destek ödemelerinin yatacağı tarih belli oldu. Peki Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 10 Ekim 2022 Tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı haberimizde!
10 EKİM 2022 TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu. Kirişçi, "425 milyon 131 bin 69 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ
TMO ALIM PRİM DESTEĞİ: 415 MİLYON 105 BİN 3 TL
SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ: 10 MİLYON 26 BİN 66 TL
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI
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