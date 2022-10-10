Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 10 Ekim 2022 Tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı! 425 milyon 131 bin 69 TL...

Tarımsal destek ödemeleriyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri çiftçiler tarafından yakından takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den beklenen açıklama geldi. Tarımsal destek ödemelerinin yatacağı tarih belli oldu. Peki Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 10 Ekim 2022 Tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı haberimizde!