Mazot Gübre desteği BUGÜN yattı mı? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı! T.C kimlik NO son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar...

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ BUGÜN YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "425 milyon 131 bin 69 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." açıklamasını yaptı.

2022 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2022 mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi "Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz.