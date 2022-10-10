Mazot Gübre desteği BUGÜN yattı mı? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı! T.C kimlik NO son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar...

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarımsal destek ödemelerini bekleyen vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Geçtiğimiz haftalarda mazot ve gübre desteği ödemelerine yüzde yüzün üzerinde zam yapıldığı duyurulmuştu. Kirişçi; "Hububatta dekar başına 22 lira mazot ve 20 liralık gübre desteği vardı. Şimdi 22 liralık mazot desteğini 75 liraya, 20 liralık gübreyi 46 liraya çıkartıyoruz. Böylelikle dekar başına olan desteğimizi 121 liraya çıkarmış oluyoruz. Üreticinin sesine kulak vererek gereğini yaptık." ifadelerini kullanmıştı. Peki Mazot Gübre desteği BUGÜN yattı mı? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı haberimizde! T.C kimlik NO son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar...
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ BUGÜN YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "425 milyon 131 bin 69 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." açıklamasını yaptı.
2022 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
2022 mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi "Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz.
Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz. İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın. Bunun için 6 ay öncesinden size verilecek karta ayni olarak yüklenecek. Bu desteği inşallah bu ayın sonunda sizlere veriyor olacağız. Siz de tarlaya giderken ekim için öncesinden mazot ve gübrenizi kartınıza yüklenmiş olacak olan krediden kullanmış olacaksınız.
Ziraat Bankası olarak verdiğimiz kredi var. Sübvansiyonlu krediler. Bunların bir kısmı 0 faizli. Bu kredilerin limiti 100 bin liraydı. Bunların limitini de 200 bin liraya çıkartıp bunun da yüzde 50'sini sadece mazot ve gübre alımında kullanmanızı sağlayacağız. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz." dedi.