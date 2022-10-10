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    • Ekonomi
    • 10.10.2022 17:55
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    • 10.10.2022 18:26
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    Son dakika: Çiftçiye 425 milyon 131 bin 69 TL'lik tarımsal destek! Hesaplara yatıyor

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "425 milyon 131 bin 69 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." açıklamasını yaptı.

    takvim.com.tr
    Çiftçiye 425 milyon 131 bin 69 TL’lik destek!

    Çiftçilere yapılacak olan 425 milyon 131 bin 69 TL'lik tarımsal destekleme ödemesi bugün hesaplara yatıyor.



    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

    Kirişçi, "425 milyon 131 bin 69 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.



    TMO ALIM PRİM DESTEĞİ: 415 MİLYON 105 BİN 3 TL

    SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ: 10 MİLYON 26 BİN 66 TL



    İşte Bakan Kirişçi'nin o paylaşımı;

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Çiftçiye 425 milyon 131 bin 69 TL'lik tarımsal destek! Hesaplara yatıyor
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