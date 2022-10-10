Çiftçilere yapılacak olan 425 milyon 131 bin 69 TL'lik tarımsal destekleme ödemesi bugün hesaplara yatıyor.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Kirişçi, "425 milyon 131 bin 69 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
TMO ALIM PRİM DESTEĞİ: 415 MİLYON 105 BİN 3 TL
SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ: 10 MİLYON 26 BİN 66 TL
İşte Bakan Kirişçi'nin o paylaşımı;
425 milyon 131 bin 69 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/IirJndo9A1— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) October 10, 2022