



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.



Kirişçi, "425 milyon 131 bin 69 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.