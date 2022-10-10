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    • Ekonomi
    • 10.10.2022 16:30
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    • 10.10.2022 16:30
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    İngiltere için "derin resesyon" uyarısı! Fitch kritik raporu yayınladı

    Son dakika haberine göre uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İngiltere için "derin resesyon" uyarısında bulundu. Fitch Rating'den yayınlanan raporda İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faizleri yüzde 5'e kadar çıkaracağına ilişkin tahmin yapıldı.

    İngiltere için derin resesyon uyarısı! Fitch’ten kritik rapor

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranlarını beklenenden daha hızlı artırması ve finansal piyasalardaki istikrarsızlık nedeniyle İngiltere'nin daha derin bir resesyona girebileceği uyarısında bulundu.

    Fitch Ratings, İngiltere'nin ekonomik görünümüne ilişkin rapor yayımladı.

    Raporda, finansal piyasalardaki aşırı oynaklık ve hızla artacak faiz oranları nedeniyle İngiltere'nin 2023 yılı büyüme tahmini düşürüldü. Eylül ayında yayımlanan Küresel Ekonomik Görünümü'nde yüzde 0,2 öngörülen İngiltere GSYH'sindeki düşüş, son raporda yüzde 1 olarak güncellendi.

    Gevşek maliye politikası ve daha zayıf para biriminin enflasyon üzerindeki etkisini dengelemek için BoE'nin politika faizinde çok daha hızlı artışlar yapacağı belirtilen raporda, İngiltere'de politika faizinin Aralık 2022'ye kadar yüzde 2,25'ten yüzde 4,25'e yükselmesinin beklendiği, 2023'ün ikinci çeyreğine kadar da faizin yüzde 5'e çıkacağı tahmin edildi.

    Raporda, faizlerin hızlı yükselişi, enerji krizinin etkisi ve Avro Bölgesi'ndeki daralmayla birlikte İngiltere'nin 2022'nin 4. çeyreğinden itibaren resesyona gireceği öngörüldü.

    Öte yandan, Fitch, geçen hafta İngiltere'nin kredi notunu "AA-" olarak teyit etmiş, kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

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