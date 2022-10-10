Emekliye 8.000, yakınına 250 TL! Ekim kampanyaları belli oldu! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte tüm detaylar





TÜRKİYE FİNANS: 31 Ekim'e kadar maaşını taşıyanlara maaşa göre 3.000, 5.000, 7.000 lira veriyor. Emekli yakınını getirenlere de her bir kişi için 250 lira ödüyor. 10 kişi için bu ödemeden yararlanılabiliyor. Ayrıca kredi kartı ile yapılacak toplamda 3.000 lira ve üzeri harcamaya 300 lira bonus kazanma imkanı sunuyor. Maaş yatmadan 3 gün önce 1.000 liraya kadar ücretsiz para çekme fırsatı da sağlıyor. Kiralık kasa hizmetinden yüzde 50 indirimle yararlanma, şubede işlem önceliği, internet ve mobil şubede ücretsiz havale-EFT gibi imkanlar da var.