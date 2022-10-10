Emekliye 8.000, yakınına 250 TL! Ekim kampanyaları belli oldu! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte tüm detaylar

Bankaların emekli müşteri yarışı sürüyor. Ekim ayı kampanyalarını duyuran bankalar, emeklilere 8.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Bazı bankalar da emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira ilave ödeme yapıyor. Bankaların 1.500 liranın altındaki maaşlar, 1.500-2.500 lira arası aylıklar ve 2.500 lira üstü için maaşlar için belirlediği promosyon tutarları:
AKBANK: 31 Ekim'e kadar geçerli kampanya kapsamında maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, mobil ve internet ile hafta içi ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.
DENİZBANK: Emeklilere maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor. Kampanya yıl sonuna kadar devam ediyor. Ayrıca emekli olmak isteyenlere ve işletme sahibi emeklilere özel faizli kredi imkanı da sunuyor.