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    Emekliye 8.000, yakınına 250 TL! Ekim kampanyaları belli oldu! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte tüm detaylar

    Bankalar emekliler için Ekim ayı promosyon kampanyalarını hazırladı. Kampanyalarla emeklilere 8 bin liraya varan promosyon imkanı sunulurken, bazı bankalarda emekli yakınını getirenler de her kişi için 250 lira kazanıyor…

    Çığıl Ön Yener
    Emekliye 8.000, yakınına 250 TL

    Bankaların emekli müşteri yarışı sürüyor. Ekim ayı kampanyalarını duyuran bankalar, emeklilere 8.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Bazı bankalar da emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira ilave ödeme yapıyor. Bankaların 1.500 liranın altındaki maaşlar, 1.500-2.500 lira arası aylıklar ve 2.500 lira üstü için maaşlar için belirlediği promosyon tutarları:



    AKBANK: 31 Ekim'e kadar geçerli kampanya kapsamında maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, mobil ve internet ile hafta içi ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.



    DENİZBANK: Emeklilere maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor. Kampanya yıl sonuna kadar devam ediyor. Ayrıca emekli olmak isteyenlere ve işletme sahibi emeklilere özel faizli kredi imkanı da sunuyor.



        GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyayla maaşa göre 4.000, 5.000, 6.000 lira veriyor. Ayrıca 1-31 Ekim arasında ilk defa kredi kartı başvurusu onaylananlar bununla 30 Kasım'a kadar 500 lira harcama yapmaları ve en az 2 yeni otomatik fatura talimatı vermeleri halinde bin 500 lira bonus kazanabiliyor. Ayrıca internet ve mobil şubelerden havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar EFT işlemlerine ücret almıyor, bakiyenin tamamını kuruşu kuruşuna çekme, mevduat ve kredilerde özel faiz imkanı sunuyor.



        ING: 31 Ekim'e kadar maaşını taşıyanlara maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira veriyor. Emekli yakınını getirenler her bir kişi için 250 lira alıyor. En fazla 5 emekli yönlendirmesi için ödül kazanılabiliyor. Ayrıca özel faizle ve tahsis ücretsiz ihtiyaç kredisi, direkt müşteri temsilcisine ulaşma, ücretsiz tıbbi bilgi ve danışmanlık ile ambulans gibi imkanlar da bulunuyor.



        İŞ BANKASI: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 5.000, 6.250, 7.500 lira promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya 31 Ekim'e kadar sürüyor. Ayrıca emekli tanıdığını İş Bankası'na getirenlere, Pazarama'da geçerli 500 liraya varan MaxiPuan hediye ediliyor. Maaşını taşıyan emekliler, Maximum Kart ve ek kartları için aidat ödemiyor, havale ve EFT'lerini İşCep ve İnternet Şubesi'nden ücretsiz yapabiliyor.



            KUVEYT TÜRK: Maaşını 31 Ekim'e kadar taşıyanlara maaşa göre 4.000, 5.000, 6.000 lira ödeme yapıyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor. Ortak ATM'lerden 2 kez ücretsiz para çekimi (limiti 2.000 TL), dijital kanallardan ücretsiz EFT ve havale, aidatsız kart imkanı sunuyor, mevduat hesaplarından hesap işlem ücreti almıyor.



            TEB: Edinilen yeni emekli maaş müşterilerine yönelik düzenlenen kampanyada, maaşını taşıyıp 2 fatura ödeme talimatı verenlere 5.500, 6.750, 8.000 lira ödüyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 500 lira kazanabiliyor. Avantajlı sigorta paketleri, özel faiz oranlı kredi, çağrı merkezi, internet ve mobil şubeden ücretsiz havale ve EFT, aidatsız kart, emeklilerin öncelikli ulaşabilecekleri çağrı merkezi hattı gibi fırsatlar da bulunuyor.



            TÜRKİYE FİNANS: 31 Ekim'e kadar maaşını taşıyanlara maaşa göre 3.000, 5.000, 7.000 lira veriyor. Emekli yakınını getirenlere de her bir kişi için 250 lira ödüyor. 10 kişi için bu ödemeden yararlanılabiliyor. Ayrıca kredi kartı ile yapılacak toplamda 3.000 lira ve üzeri harcamaya 300 lira bonus kazanma imkanı sunuyor. Maaş yatmadan 3 gün önce 1.000 liraya kadar ücretsiz para çekme fırsatı da sağlıyor. Kiralık kasa hizmetinden yüzde 50 indirimle yararlanma, şubede işlem önceliği, internet ve mobil şubede ücretsiz havale-EFT gibi imkanlar da var.



                YAPI KREDİ: 31 Ekim tarihine kadar sürecek kampanya ile maaşa göre 4.600, 5.750, 7.000 lira ödüyor. 60 gün içinde 2 yeni fatura ödeme talimatı verenler 200 lira ek nakit ödül kazanıyor. Ay sonuna kredi kartı alanlar 30 Kasım'a kadar yapacakları 500 lira harcama sonrasında ek 300 lira nakit promosyon daha alabiliyor. 31 Ekim'e kadar geçerli bir başka kampanya ile de emekli yakınını bankaya getirenlere her kişi için 250 lira veriliyor. Toplamda 10 kişi için bu imkandan yararlanılabiliyor.



                KAMU BANKALARI DA PROMOSYONU YENİLİYOR
                Özel bankaların emekli müşteri yarışı sürerken, kamu bankaları da promosyon tutarını artırmaya hazırlanıyor. Bu konuda çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Kamu bankalarının yeni promosyon tutarını açıklamasıyla rekabetin büyümesi bekleniyor.

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                Emekliye 8.000, yakınına 250 TL
                Haberler Ekonomi Emekliye 8.000, yakınına 250 TL! Ekim kampanyaları belli oldu! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte tüm detaylar
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