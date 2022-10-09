BU YIL 4 MİLYONU AŞTI

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin raporlarına göre Temmuz 2022 itibarıyla bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş ve borcu devam edenlerin sayısı 4 milyon 144 bin kişiyi buldu. Protesto edilen senet sayısı ise 2022'de 206 bin 419 oldu. Mali boyutu 7 milyar 81 milyon lirayı bulan senetlerden 1 milyar 248 milyon liralık bölümü protesto edildikten sonra ödendi. 2021'de ise mali boyutu 12 milyar lirayı bulan yaklaşık 420 bin senet protesto edilmişti Aynı raporlara göre 2021'de ayda ortalama 3 bine yakın kişi ve şirkete çek yasağı getirildi.