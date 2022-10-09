Kredi sicil affı, gündemde yer almaya devam ediyor. Yeni düzenlemenin; geçmişten devam eden dosyalar veya senetlerini, çeklerini, kredi borçlarını ödedikleri halde sicilleri olumsuz görünen kişi ve şirketlerle birlikte 10 milyona yakın vergi mükellefini kapsayacağı tahmin ediliyor.
KREDİ SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kredi sicil affı, karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları nedeniyle kredi puanları düşen vatandaşlara sicili düzeltme şansı tanınıyor. Bu haktan, anapara ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022'den önce olan kişiler ve şirketler yararlanacak. Borçlarını 1 Temmuz 2023'e kadar ödeyenlerin veya yapılandıranların, Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtları silinecek.
HUKUKİ KORUMA
Kredi kuruluşlarının ve finansal kuruluşların, bu kişiler veya şirketlerle yaptıkları işlemlerde, geçmiş dönem performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak. Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek. Bunu sağlayan finans kuruluşlar için bu işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk doğmayacak.