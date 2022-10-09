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    • Ekonomi
    • 10.10.2022 01:48
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    • 10.10.2022 01:49
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    1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başlıyor! TOKİ arsa - iş yeri başvuru şartları neler? Ne kadar ödenecek?

    'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başlıyor. 7 Kasım 2022 tarihine kadar sürecek başvurularda 18 yaşını doldurmuş olma şartı da aranıyor. Peki, başvuru şartları neler? Ne kadar ödenecek? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında konut başvuruları 14 Eylül'de açıldı.

    Şimdi de 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular başlıyor.



    1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yeri için başvurular internet üzerinden ve bankalardan yapılabilecek.

    Kendi işini kurmak isteyenler için iş yeri başvuruları, e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden olacak.



    Vatandaşlar, arsa için ise sadece Ziraat Bankası'ndan başvuruda bulunabilecek.

    BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 7 KASIM
    Tahsis edilecek arsalar büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisinde ise o ilin merkez ilçelerinden birinin sınırlarında, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet zorunluluğu bulunuyor.



        Başvuru bedeli arsa için 500 lira, iş yerleri için 2 bin lira olarak belirlendi. 7 Kasım'a kadar sürecek başvurularda 18 yaşını doldurmuş olma şartı da aranıyor.

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