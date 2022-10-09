1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başlıyor! TOKİ arsa - iş yeri başvuru şartları neler? Ne kadar ödenecek?





1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yeri için başvurular internet üzerinden ve bankalardan yapılabilecek.

Kendi işini kurmak isteyenler için iş yeri başvuruları, e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden olacak.