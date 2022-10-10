Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ikinci perde açılıyor





HAKEM HEYETİNE GİTMEK KOLAYLAŞTI

Tüketicilerin hakem heyetlerinde hak arama yolları genişletildi. Artık tüketiciler, yerleşim yeri veya işlemin yapıldığı yerde karar veren hakem heyetinin bulunmaması halinde, o yerin kaymakamlıklarına da başvuracak. Daha önce 15 bin 430 liranın altındaki uyuşmazlıklarda hakem heyetlerine başvurulurken, bu tutar 30 bin lira oldu. Hakem heyetlerinin inceleme süresinin hızlandırılması amacıyla 6 aylık incelemeye ilave edilebilecek ek süre 6 ay yerine, 3 ay olarak uygulanacak. Taraflara, hakem heyeti kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde tüketici mahkemesine, onun bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesine itiraz hakkı getirildi.



AKBANK: KARTTAKİ AKSAKLIK GİDERİLDİ

Akbank, kredi kartı işlemlerine yansıyan aksaklığın giderildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bankamız kredi kartı işlemlerine yansıyan aksaklık giderilmiştir. Bu durumdan etkilenen müşterilerimizin kredi kartlarının limit sorunu çözülmüştür. Mükerrer kayıtlar düzeltilmektedir. Yaşanan olumsuz süreçten dolayı özür dileriz" denildi.



TBMM'DE TORBA YASA MESAİSİ

Milyonları ilgilendiren düzenlemeler içeren torba yasa tasarısının TBMM maratonu bu hafta başlıyor. Çalışanlara elektrik ve doğalgaz desteğine vergi muafiyeti, öğrenim kredisinin faizsiz geri ödenmesi ile varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçların tasfiyesini de içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifle ayrıca icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki GSM, doğalgaz ve elektrik gibi borçlar da tasfiye edilecek.



DOĞALGAZA % 82 DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğalgaz desteklerini açıkladı. Yapılan paylaşımda, "Ülkemizi ve insanımızı, pandemiyle birlikte tüm dünyada baş gösteren enerji darboğazının olumsuz etkilerinden korumak için, enerjide artan maliyetleri karşılıyoruz. 2022'nin ilk 5 ayında mesken doğalgazı yüzde 82, KOBİ'lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında sübvanse edildi" denildi.



DEPOLAR DOLU TÜRKİYE KIŞA HAZIR

Doğalgaz arz güvenliği tehdidiyle karşı karşıya kalan Avrupa, yeni tedbirler açıklayıp tasarrufa yönelirken; Türkiye kışa hazırlıklı girecek. Türkiye'nin sorundan etkilenmemek için aldığı bazı kararlar şöyle: Biten kontratlar yenilenirken, yeni LNG anlaşmaları yapıldı. Yeraltı doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştırıldı. Yoğun enerji diplomasisi yürütüldü. Rana BÜYÜKTAŞ



31 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI AÇILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ağustos'ta bin 261 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 47 milyar 473 milyon 698 bin lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 31 bin 148 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 237 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verildi.

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