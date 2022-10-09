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    Sicil affı geliyor! Çek, kredi ve kredi kartı borcu olanlar yararlanacak! İşte tüm detaylar..

    Torba yasa tasarısı ile kredi, kart, karşılıksız çek, protestolu senet gibi borçlarının ödemesini aksatanlara sicil affı geliyor. 1 Temmuz’a kadar borcunu ödeyene temiz sayfa açılıyor.

    Çığıl Ön Yener
    Borcunu ödeyene temiz sayfa

    Milyonları ilgilendiren düzenlemeler içeren torba yasa tasarısının TBMM maratonu önümüzdeki hafta başlıyor. Çalışanlara, öğrencilere, dar gelirlilere yönelik pek çok düzenlemenin yer aldığı tasarı ile borcu olanlara önemli imkanlar sunulurken, sicil affı da geliyor. Esnafı, firmaları rahatlatacak düzenleme ile borcunu ödeyenlere temiz sayfa açılıyor.



    1 TEMMUZ'A KADAR SÜRE VAR
    Tasarıya göre, anapara ve/ veya taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022 tarihinden olan ödemelerini aksatan kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları finansal işlemlerde dikkate alınmayacak. Düzenlemeden yararlanmak için borcun geciken kısmının 1 Temmuz 2023'e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması gerekecek.



    TASARIDA NE DENİLİYOR?
    Vatandaşa nefes aldıracak düzenleme tasarıda şöyle yer alıyor: "Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2022 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanun'un ek 1'inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz."



        KYK FAİZİNDE YENİ DÖNEM
        Torba yasa tasarısı borcu olanlara yönelik pek çok önemli düzenleme içeriyor. Bunlardan biri KYK kredi borcu olanlara yönelik. Bu borçlar üzerindeki TÜFE farkı silinecek, artık sadece ana para borcu ödenecek.

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        Borcunu ödeyene temiz sayfa
        Haberler Ekonomi Sicil affı geliyor! Çek, kredi ve kredi kartı borcu olanlar yararlanacak! İşte tüm detaylar..
            SON DAKİKA