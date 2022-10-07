Türkiye’nin Kadın Esnaf Haritası belli oldu!





Kadın esnafın, toplam esnafa kıyasla en yoğun olduğu il ise yüzde 25.83 ve 6 bin 119 kişiyle Çanakkale oldu. Uşak yüzde 25.82 ile ikinci, Balıkesir yüzde 23.63 ile üçüncü sırada yer aldı. Ülke genelinde kadın esnafın en çok tercih ettiği iş kolu 'kuaförler, güzellik salonları ve manikürcüler' olarak belirlendi. Bu alanı sırasıyla 'terziler, dokumacılar, konfeksiyoncular, giyim zanaatkarları', 'tuhafiye, manifaturacı ve hazır giyimciler', 'lokantacılar' ve 'bakkallar' takip ediyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf içinde kadın esnaf oranının yüzde 18.34 olduğunu söyledi.