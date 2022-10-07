Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Türkiye’nin Kadın Esnaf Haritası belli oldu!

    Türkiye’nin Kadın Esnaf Haritası’na göre, İstanbul, İzmir ve Ankara en fazla kadın esnafın olduğu iller olarak öne çıktı. İşte sizler için derlediğimiz 7 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Kadın esnaf 400 bine dayandı

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu verilerine göre, Eylül ayı sonu itibarıyla ülkedeki esnaf sayısı 2 milyon 99 bini buldu. Kadın esnaf sayısı ise 385 bine ulaştı. İstanbul, 50 bin 517 kadın esnaf sayısıyla ilk sırada yer alırken; bu kenti 29 bin 872 ile İzmir, 22 bin 205 kadın esnafla Ankara takip etti.



    Kadın esnafın, toplam esnafa kıyasla en yoğun olduğu il ise yüzde 25.83 ve 6 bin 119 kişiyle Çanakkale oldu. Uşak yüzde 25.82 ile ikinci, Balıkesir yüzde 23.63 ile üçüncü sırada yer aldı. Ülke genelinde kadın esnafın en çok tercih ettiği iş kolu 'kuaförler, güzellik salonları ve manikürcüler' olarak belirlendi. Bu alanı sırasıyla 'terziler, dokumacılar, konfeksiyoncular, giyim zanaatkarları', 'tuhafiye, manifaturacı ve hazır giyimciler', 'lokantacılar' ve 'bakkallar' takip ediyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf içinde kadın esnaf oranının yüzde 18.34 olduğunu söyledi.



    TASARIMA İLGİ DUYANLAR İÇİN FESTİVAL
    Tasarım festivali 'First Hand'22 Deneyim Festivali', 14-15-16 Ekim tarihlerinde İstanbul Planlama Ajansı ve İTÜ Arı Teknokent iş birliği kapsamında, gençlerin yaşadıkları kent üzerine düşünmeleri ve çözüm üretmelerine alan açmak için tasarlanan İPA Kampüs'te gerçekleştirilecek. 'Deneyim ve Etkileşim' kavramlarının odağında gerçekleşecek olan festival, katılımcıları kavramların peşinden sürükleyerek öğrenmenin temeline inmeyi amaçlıyor. Tasarım ve mimarlığa ilgi duyan, her bireyin etkileşim ve deneyimleme sonrasında bir diyalog kurmasının amaçlandığı festival, katılımcıları sektörün yetkin temsilcileri ile buluşturacak. 100'ü aşkın konuşmacı ile çok sayıda panel ve atölye çalışmasının yapılacağı festival kapsamında 'Zamanın Ötesinde Metaverse', 'Sınırlarını Aşan Tasarım Çizgileri' gibi konu başlıkları, deneyimli isimlerin bir araya geleceği sanat ve tasarım odaklı panellerde işlenecek.



        GİRİŞİMCİLER YARIŞIYOR
        Mediamarkt'ın Türkiye'de başlattığı ve uluslararası bir boyut kazanan girişimcilik yarışması 'MediaMarkt Startup Challenge'ın son başvuru tarihi uzatıldı. MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre; perakende dünyasında inovatif değişikliklerle fark yaratmayı ve dönüştüren uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlayan projeye girişimciler, 9 Ekim'e kadar başvurabilecek. MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde ilk 3'e giren projeleri çeşitli ödüller bekliyor. Birinci olan proje, MediaMarktSaturn Holding içerisinde değerlendirilme ve MediaMarkt Türkiye mağazalarında pilot uygulama fırsatı yakalayacak. Ayrıca, ödül sponsoru olan Google'dan Bulut Kredisi ve mentorluk desteği alacak, dizüstü bilgisayar hediye edilecek. Yarışmanın ikinci ve üçüncülerine ise MediaMarkt Türkiye mağazalarında pilot uygulama fırsatıyla yine Bulut Kredisi, Google Geliştirici uzmanlarından mentorluk desteği ve dizüstü bilgisayar desteği sunulacak.



        PETROL ÜÇ HANEYE KOŞUYOR
        Suudi Arabistan ve Rusya'yı da içeren OPEC+ üyelerinin, üretimi günde 2 milyon varil azaltacaklarını açıklamasının ardından petrol fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2 artarak 93 doların üzerine çıktı. Bu gelişmeyle, Goldman Sachs'tan Morgan Stanley'e kadar birçok kurum petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Morgan Stanley, 2023'ün ilk 3 ayı için Brent petrol fiyatı tahminini 5 dolar artışla 100 dolara yükseltti. Goldman Sachs da Brent petrol için son çeyrek tahminini 100 dolardan 110 dolara çıkardı. UBS Group'ta Giovanni Staunovo öncülüğündeki analistler paylaştıkları notta petrol piyasasının daha da sıkılaşacağını ve gelecek çeyreklerde 100 doları aşacağını öngördü. Bu arada motorinin litresine bugün itibariyle 1,53 lira zam geldi.



        MONTLA ÜRETİM
        Enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya'da şirketler türlü formüller üretiyor. Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, enerjiden tasarruf edebilmek için fabrikalarındaki ısıyı 17 dereceye düşürüp, üretimde çalışanlara kalın mont dağıttı. Volkswagen gibi çalışanlarına mont dağıtan lojistik devi Jungheinrich, kış döneminde de ofis binalarından birini tamamen kapatma kararı aldı. Yapı malzemeleri devi Heidelberg ise üretimi hafta sonuna kaydırdı. Şirket, hafta sonunda enerji maliyetlerinin genel olarak biraz daha düşük olması nedeniyle bu yola başvurdu. Eon, VW ve Merck gibi dev kuruluşlar özel enerji tasarruf birimleri oluştururken, yazılım devi SAP ise enerji acil durum planını gözden geçirmeye karar verdi. Şirketler bu sayede enerji krizini atlatmayı istiyor.

        1.7 TRİLYON EUROLUK FATURA
        Yaptırım politikası ile Rus doğalgaz ve petrolünden vazgeçme niyetinin Avrupa Birliği'ne 2023 yılında 1.7 trilyon euroya mal olabileceği belirtiliyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sözleşmeliye kadro Ekim’de tamam
        Haberler Ekonomi Türkiye’nin Kadın Esnaf Haritası belli oldu!
            SON DAKİKA