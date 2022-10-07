Türkiye’nin Kadın Esnaf Haritası belli oldu!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu verilerine göre, Eylül ayı sonu itibarıyla ülkedeki esnaf sayısı 2 milyon 99 bini buldu. Kadın esnaf sayısı ise 385 bine ulaştı. İstanbul, 50 bin 517 kadın esnaf sayısıyla ilk sırada yer alırken; bu kenti 29 bin 872 ile İzmir, 22 bin 205 kadın esnafla Ankara takip etti.
Kadın esnafın, toplam esnafa kıyasla en yoğun olduğu il ise yüzde 25.83 ve 6 bin 119 kişiyle Çanakkale oldu. Uşak yüzde 25.82 ile ikinci, Balıkesir yüzde 23.63 ile üçüncü sırada yer aldı. Ülke genelinde kadın esnafın en çok tercih ettiği iş kolu 'kuaförler, güzellik salonları ve manikürcüler' olarak belirlendi. Bu alanı sırasıyla 'terziler, dokumacılar, konfeksiyoncular, giyim zanaatkarları', 'tuhafiye, manifaturacı ve hazır giyimciler', 'lokantacılar' ve 'bakkallar' takip ediyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf içinde kadın esnaf oranının yüzde 18.34 olduğunu söyledi.
TASARIMA İLGİ DUYANLAR İÇİN FESTİVAL
Tasarım festivali 'First Hand'22 Deneyim Festivali', 14-15-16 Ekim tarihlerinde İstanbul Planlama Ajansı ve İTÜ Arı Teknokent iş birliği kapsamında, gençlerin yaşadıkları kent üzerine düşünmeleri ve çözüm üretmelerine alan açmak için tasarlanan İPA Kampüs'te gerçekleştirilecek. 'Deneyim ve Etkileşim' kavramlarının odağında gerçekleşecek olan festival, katılımcıları kavramların peşinden sürükleyerek öğrenmenin temeline inmeyi amaçlıyor. Tasarım ve mimarlığa ilgi duyan, her bireyin etkileşim ve deneyimleme sonrasında bir diyalog kurmasının amaçlandığı festival, katılımcıları sektörün yetkin temsilcileri ile buluşturacak. 100'ü aşkın konuşmacı ile çok sayıda panel ve atölye çalışmasının yapılacağı festival kapsamında 'Zamanın Ötesinde Metaverse', 'Sınırlarını Aşan Tasarım Çizgileri' gibi konu başlıkları, deneyimli isimlerin bir araya geleceği sanat ve tasarım odaklı panellerde işlenecek.