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    EYT çalışmasında önemli şart! ‘Sigorta girişinin yapılması’ olacak

    EYT çalışmaları kapsamında geçmişte staj ya da çıraklık yapanların durumu da masaya yatırılırken, burada en önemli şart ‘sigorta girişinin yapılması’ olacak...

    Staj yapana emeklilik formülü

    Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenlemenin hazırlıkları devam ederken, staj yapanlar da heyecanlı bekleyiş içerisinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Stajda sağlık sigortası oluyor. Ancak emeklilik sigortası yapılmıyor. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Bir çalışma yaptırıyorum. EYT çalışmamız tamamlandığı zaman bu soru da aydınlanmış olur" şeklindeki sözleri geçmişte staj ve çıraklık yapanları umutlandırırken, yeni detaylar da geldi.

    GİRİŞE BAKILACAK
    Staj ve çıraklık yapanların EYT kapsamına alınmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Bilgin, burada 'sigorta girişi'nin en önemli şart olduğuna işaret etti. Bilgin, "Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok" diye konuştu. Buna göre, düzenlemeden yararlanmak için geçmişte staj ya da çıraklık yapmış olmak yetmeyecek. Bu dönemde staj/çıraklık sigortasının yapılmış ve kısa vadeli sigorta kollarına priminin yatırılmış olmasına bakılacak.

    BORÇLANMA İMKANI
    Bu kişilere düzenleme kapsamında borçlanma imkanı verilmesi bekleniyor. Beklenen olursa, staj/çıraklık sigorta girişi olanlar, borçlanma yaparak, bu süreleri uzun vadeli sigorta kollarından saydırabilecek, işe başlangıç tarihi yapabilecek. Böylece emeklilik kolaylaşacak. Stajını 8 Eylül 1999 öncesinde yapmış ancak çalışmaya daha sonra başlamış olanlar, borçlanma yaparak sigorta başlangıcını staj tarihi yapabilecek. Başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 öncesine çekildiği için EYT kapsamına girilebilecek.

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    Haberler Ekonomi EYT çalışmasında önemli şart! ‘Sigorta girişinin yapılması’ olacak
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