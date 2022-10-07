Hızlı Destek Programı’nda son günlere girildi! Genç işçi, alana 125 bin TL!





FİRMA BAŞINA 5 İSTİHDAM

Programla son 12 ayda ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir yeni personel için 125 bin liralık destek alacak. İşe alınacak personelin 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu olması gerekecek. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 bin lira artırımlı olarak uygulanacak. Yani personel başına 135 bin liraya varan destek alınabilecek. Program kapsamında mikro işletmelere en çok 2, küçük işletmelere de en fazla 5 personel için destek verilecek. Yani mikro işletmeler 270 bin, küçük işletmeler 675 bin liraya varan faizsiz destekten yararlanabilecek.