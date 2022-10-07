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    Sözleşmeliye kadro Ekim'de tamam! Taslak metni netleşti! Masada neler konuşuldu? İşte tüm detaylar...

    Çalışma Bakanı Bilgin ve Memur-Sen yönetimi kamudaki 550 bin sözleşmeli personele kadro için bir araya geldi. Memur-Sen Başkanı Yalçın, ‘Bu işi Ekim ayında bitirmek nihai hedefimiz’ dedi.

    Sözleşmeliye kadro Ekim’de tamam

    Taşeron işçiler, EYT, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili süreci de devam ettiriyor.



    Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, dün Bakanlık'ta bir araya geldi. Toplantıda, Memur- Sen yönetimi sözleşmelilere kadro konusundaki taleplerini dile getirdi.



    ÖZVERİLİ ÇALIŞILIYOR
    Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, toplantının ardından, "Geniş çerçevede süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi farklı mevzuatlar üretilerek kamudaki bütünlüğün dağıldığı alan toparlansın ve sözleşmeliler kadroya geçirilerek bu tartışma tamamen bitirilsin istiyoruz" dedi.



        Çalışma Bakanlığı'nın konuyla ilgili özverili çalışmalarını gördüklerini anlatan Yalçın, sonuçta herkesi memnun edecek bir çalışmaya vesile olmak istediklerini söyledi. Yalçın, "Görüşmemizde 'Ekim ayında bu işi bitirelim' diye ortaklaşa sözel bir mutabakatımız var. Ekim ayında bitirmek nihai hedefimiz" ifadesini kullandı.



        MEMURA-EMEKLİYE EK ZAM
        Toplantıda aktardıkları diğer taleplere de değinen Ali Yalçın, "Promosyon konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile kamu bankalarının ortaklaşa hareket ederek öncülük etme noktasında sorumluluk üstlenmesi ve gelir vergisi matrahlarının 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılması konularını paylaştık" dedi.



        Yalçın ayrıca, enflasyon farkına ilave bir iyileştirme talebini iletti. Kamu görevlilerinin tamamına yemek yardımı verilmesi, emeklilere aile yardımı ödenmesi de talep edildi.



            TASLAKLARDA NELER VAR?
            Sözleşmelilere yönelik çalışmalar kapsamında 2 taslak gündeme geldi. Birinci taslakta kamudaki mevcut sözleşmeli personelin otomatik olarak kadroya geçirilmesi yer alıyor.



            Diğer taslakta ise kamudaki sözleşmeli çalışanlardan 3 yılı dolduranların kadroya geçirilmesi, 3 yılı tamamlayamayanların ise süreyi doldurduklarında kadroya alınması üzerinde duruluyor. Hazırlanan taslaklara göre kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

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            Sözleşmeliye kadro Ekim’de tamam
            Haberler Ekonomi Sözleşmeliye kadro Ekim'de tamam! Taslak metni netleşti! Masada neler konuşuldu? İşte tüm detaylar...
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