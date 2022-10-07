Sözleşmeliye kadro Ekim'de tamam! Taslak metni netleşti! Masada neler konuşuldu? İşte tüm detaylar...





Çalışma Bakanlığı'nın konuyla ilgili özverili çalışmalarını gördüklerini anlatan Yalçın, sonuçta herkesi memnun edecek bir çalışmaya vesile olmak istediklerini söyledi. Yalçın, "Görüşmemizde 'Ekim ayında bu işi bitirelim' diye ortaklaşa sözel bir mutabakatımız var. Ekim ayında bitirmek nihai hedefimiz" ifadesini kullandı.