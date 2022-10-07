Sözleşmeliye kadro Ekim'de tamam! Taslak metni netleşti! Masada neler konuşuldu? İşte tüm detaylar...

Taşeron işçiler, EYT, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili süreci de devam ettiriyor.
Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, dün Bakanlık'ta bir araya geldi. Toplantıda, Memur- Sen yönetimi sözleşmelilere kadro konusundaki taleplerini dile getirdi.
ÖZVERİLİ ÇALIŞILIYOR
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, toplantının ardından, "Geniş çerçevede süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi farklı mevzuatlar üretilerek kamudaki bütünlüğün dağıldığı alan toparlansın ve sözleşmeliler kadroya geçirilerek bu tartışma tamamen bitirilsin istiyoruz" dedi.