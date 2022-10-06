Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den TANAP açıklaması: 2 katına çıkıyor!

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Türkiye ve Azerbaycan olarak; BTE, BTC, TANAP gibi büyük altyapı projeleri ile bölgemizin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduk

Her aşamasında desteğimizi güçlü şekilde gösterdiğimiz Vatan Muharebesi ile işgalden kurtarılan bölgelerde hayata geçirilmesi planlanan "Yeşil Enerji" konseptinin uygulanmasında gerek kamu gerek özel sektörümüz olarak her zaman dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı devam edeceğiz."