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    EYT’liye 3’lü maaş hesabı! Emekli aylıkları ne zaman başlayacak? Fazla primler nasıl etkileyecek? Maaşlar nasıl hesaplanacak?

    Milyonların gözü kulağı EYT'ye yönelik düzenlemede. Yaşa takılanlara emeklilik formülü beklenirken, maaş hesaplamaları da gündeme geldi. EYT’lilerin emekli maaşları 3 ayrı dönem için hesaplanacak.

    Çığıl Ön Yener
    EYT’liye 3’lü maaş hesabı

    Milyonlarca kişinin gözü Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenlemede.



    8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede sona yaklaşılırken, en geç Aralık'ta Meclis'e sevk edilmesi ve yasalaşması planlanıyor.



    Emeklilik işlemlerinin de Ocak ayından itibaren başlaması bekleniyor.



        Düzenlemenin detaylarıyla birlikte maaşların nasıl bağlanacağı, nasıl hesaplama yapılacağı da merak ediliyor.



        TÜM KAZANÇLAR DAHİL
        EYT'lilerin aylık hesaplamaları, diğer emekli aylığı bağlananlar gibi, 3 dönem üzerinden yapılacak.



        Buna göre; 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası ve 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak.



            3 ayrı hesap yapılıp birleştirilecek. Yani emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlar dikkate alınacak.



            FARKLI ORANLAR VAR
            EYT'lilerin çalıştıkları yıllar, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaş üzerinde etkili olacak.



            Dolayısıyla kişiye özel yani herkese farklı aylık tutarları ortaya çıkacak.



                Yaş beklerken ödenen fazla primler de emekli aylığı hesaplamasında kullanılacak.



                3 döneme ilişkin farklı Aylık Bağlama Oranları ve güncelleme katsayılarıyla emekli maaşı ortaya çıkarılmış olacak.



                AVRUPA MODELİNE KAPSAM DIŞI
                Yaşa takılanların merak ettiği konulardan biri de Avrupa modellerinin bizde uygulanıp uygulanmayacağı...



                    Avrupa'daki modellerde, emekliliğe kalan her yıl için aylıktan belli oranlarda kesinti yapılıyor.



                    Bu kesintinin yasada belirtilen emeklilik yaşı dolduğunda kalkması da söz konusu oluyor.



                    Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in daha önce yaptığı "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil" şeklindeki açıklama, söz konusu formüllerin ülkemizde uygulanmayacağını ortaya koydu.



                        BİLGİN: TEK TİP BİR DÜZENLEME OLACAK
                        Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilere yönelik düzenlemenin Aralık'ta Meclis'e geleceğini belirterek, şöyle konuştu:



                        Biz burada yani 99 öncesi işe girmiş olanların karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak. Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok.

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                        Haberler Ekonomi EYT’liye 3’lü maaş hesabı! Emekli aylıkları ne zaman başlayacak? Fazla primler nasıl etkileyecek? Maaşlar nasıl hesaplanacak?
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