EYT’liye 3’lü maaş hesabı! Emekli aylıkları ne zaman başlayacak? Fazla primler nasıl etkileyecek? Maaşlar nasıl hesaplanacak?

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede sona yaklaşılırken, en geç Aralık'ta Meclis'e sevk edilmesi ve yasalaşması planlanıyor.
Emeklilik işlemlerinin de Ocak ayından itibaren başlaması bekleniyor.
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede sona yaklaşılırken, en geç Aralık'ta Meclis'e sevk edilmesi ve yasalaşması planlanıyor.
Emeklilik işlemlerinin de Ocak ayından itibaren başlaması bekleniyor.
Düzenlemenin detaylarıyla birlikte maaşların nasıl bağlanacağı, nasıl hesaplama yapılacağı da merak ediliyor.
TÜM KAZANÇLAR DAHİL
EYT'lilerin aylık hesaplamaları, diğer emekli aylığı bağlananlar gibi, 3 dönem üzerinden yapılacak.
3 ayrı hesap yapılıp birleştirilecek. Yani emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlar dikkate alınacak.
FARKLI ORANLAR VAR
EYT'lilerin çalıştıkları yıllar, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaş üzerinde etkili olacak.
Dolayısıyla kişiye özel yani herkese farklı aylık tutarları ortaya çıkacak.
Yaş beklerken ödenen fazla primler de emekli aylığı hesaplamasında kullanılacak.
3 döneme ilişkin farklı Aylık Bağlama Oranları ve güncelleme katsayılarıyla emekli maaşı ortaya çıkarılmış olacak.
AVRUPA MODELİNE KAPSAM DIŞI
Yaşa takılanların merak ettiği konulardan biri de Avrupa modellerinin bizde uygulanıp uygulanmayacağı...
Avrupa'daki modellerde, emekliliğe kalan her yıl için aylıktan belli oranlarda kesinti yapılıyor.
Bu kesintinin yasada belirtilen emeklilik yaşı dolduğunda kalkması da söz konusu oluyor.
Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in daha önce yaptığı "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil" şeklindeki açıklama, söz konusu formüllerin ülkemizde uygulanmayacağını ortaya koydu.
BİLGİN: TEK TİP BİR DÜZENLEME OLACAK
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilere yönelik düzenlemenin Aralık'ta Meclis'e geleceğini belirterek, şöyle konuştu:
Biz burada yani 99 öncesi işe girmiş olanların karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak. Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok.