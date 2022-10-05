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    Milyonlara çifte torba müjdesi! Tasarılarda neler var? Ne zaman Meclis'e gelecek? EYT hangi torbada? İşte tüm detaylar...

    Milyonları ilgilendiren düzenlemeler iki ayrı torba yasa teklifiyle Meclis’e sunulacak. İlk pakette KYK, abonelik, kredi kartı borçlarıyla ilgili düzenlemeler yer alırken, EYT ve ihracatçıya ikinci yeşil pasaport ikinci torbaya girecek.

    Zübeyde Yalçın
    Çifte torba müjdesi

    AK Parti, KYK borç faizlerinin silinmesinden EYT'ye kadar birçok önemli konunun yer alacağı torba yasa teklifini ikiye bölerek TBMM gündemine taşıyacak.



    EYT ve ihracatçılara yeşil pasaport verilmesi gibi düzenlemeler ikinci torba teklifte yer alacak.



    AK Parti'nin, bu hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunmayı planladığı torba yasa teklifinde yer alacak düzenlemeler için bakanlıklardan talep yağdı.



        İstenen maddelerin sayısı 100'ü bulunca, paketin ikiye bölünmesi görüşü benimsendi.



        İLK TORBADA NELER VAR?
        Bu hafta içinde verilecek ilk torba yasa teklifinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan bazı düzenlemeler yer alacak.



        Bunlardan bazıları şöyle: "Kur korumalı mevduat uygulamasının süresinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılması. 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların tasfiyesi. 50 liraya kadar olan yemek bedelleri için vergi indirimi getirilmesi."



            KORUCULAR DA TASARIDA
            Torba yasa tasarısında bakanlıklar ve bazı kamu kurumlarının işleyişlerine ilişkin teknik düzenlemeler de yer alıyor.



            FETÖ ile mücadele kapsamında kapatılan İç Güvenlik Akademisi'nin tekrar açılması, korucuların özlük hakları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kamu İhale Kurumu'nun yapısına ilişkin maddeler de torba yasa tasarısında bulunuyor.



            EYT BÜTÇE SONRASI MECLİS'TE
            İkinci torba yasa teklifinin ise bütçe sonrasında TBMM gündemine taşınması planlanıyor.



                Bu da düzenlemenin en geç Aralık ayında yapılacağı anlamına geliyor. Bu pakette ise ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport verilmesi gibi düzenlemeler bulunuyor.



                Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kademeli düzenlemenin de yine ikinci torbada yer alması bekleniyor.

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                Çifte torba müjdesi
                Haberler Ekonomi Milyonlara çifte torba müjdesi! Tasarılarda neler var? Ne zaman Meclis'e gelecek? EYT hangi torbada? İşte tüm detaylar...
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