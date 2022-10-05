Milyonlara çifte torba müjdesi! Tasarılarda neler var? Ne zaman Meclis'e gelecek? EYT hangi torbada? İşte tüm detaylar...

EYT ve ihracatçılara yeşil pasaport verilmesi gibi düzenlemeler ikinci torba teklifte yer alacak.
EYT ve ihracatçılara yeşil pasaport verilmesi gibi düzenlemeler ikinci torba teklifte yer alacak.
İstenen maddelerin sayısı 100'ü bulunca, paketin ikiye bölünmesi görüşü benimsendi.
İLK TORBADA NELER VAR?
Bu hafta içinde verilecek ilk torba yasa teklifinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan bazı düzenlemeler yer alacak.
Bunlardan bazıları şöyle: "Kur korumalı mevduat uygulamasının süresinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılması. 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların tasfiyesi. 50 liraya kadar olan yemek bedelleri için vergi indirimi getirilmesi."
KORUCULAR DA TASARIDA
Torba yasa tasarısında bakanlıklar ve bazı kamu kurumlarının işleyişlerine ilişkin teknik düzenlemeler de yer alıyor.
FETÖ ile mücadele kapsamında kapatılan İç Güvenlik Akademisi'nin tekrar açılması, korucuların özlük hakları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kamu İhale Kurumu'nun yapısına ilişkin maddeler de torba yasa tasarısında bulunuyor.
EYT BÜTÇE SONRASI MECLİS'TE
İkinci torba yasa teklifinin ise bütçe sonrasında TBMM gündemine taşınması planlanıyor.
Bu da düzenlemenin en geç Aralık ayında yapılacağı anlamına geliyor. Bu pakette ise ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport verilmesi gibi düzenlemeler bulunuyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kademeli düzenlemenin de yine ikinci torbada yer alması bekleniyor.