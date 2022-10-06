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    • Ekonomi
    • 06.10.2022 09:03
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    • 06.10.2022 09:31
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    3 bakandan kritik toplantı! Nureddin Nebati, Vahit Kirişci ve Mehmet Muş... TMO uygun fiyatlı arpa ve mısır satışına tekrar başlıyor...

    Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirildi.

    3 bakandan kritik toplantı!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi' toplantısına katıldı.

    Toplantıyı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter üzerinden duyurdu.

    Nebati yaptığı paylaşımda, "Toplantı kapsamında, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi 3 bakandan kritik toplantı! Nureddin Nebati, Vahit Kirişci ve Mehmet Muş... TMO uygun fiyatlı arpa ve mısır satışına tekrar başlıyor...
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